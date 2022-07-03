苗21線、神仙谷前3日清晨再度發生落石滾落，阻斷聯外道路。（翻攝苗栗縣議員楊文昌臉書）

全線中斷！南庄苗21線山壁百噸巨石崩落 廂型車遭砸 駕駛受傷送醫

苗栗縣南庄鄉苗21線3.8公里處，通往東河部落道路，昨（2日）下午1點才發生巨石滾下造成道路坍方，今日凌晨又再度發生大規模的落石崩下，雖未造成人車損傷，但交通中斷，截至今日上午統計，仍有300多人受困山上。

神仙谷為電影「賽德克巴萊」的拍攝場地之一，海拔約650公尺，是由鹿湖溪、鹿場溪、風美溪匯流切割而成的峽谷地形，吸引許多遊客、山友或愛好攝影者前往。

苗栗縣南庄地區因近日連續降下豪大雨，日前才造成進入南庄鄉的主要幹道苗124乙線，臨近田美壩處發生大規模坍方，2日又因豪大雨勢，造成苗21線3.8公里處嚴重坍塌，落石砸毀1輛轎車，造成1名駕駛受輕傷，且道路遭阻斷，經搶通後單線雙線通行。

無奈昨日的落石尚未處理完畢，今晨6時許又再度發生大面積落石崩落，佔據車道影響行車安全，苗栗縣議員楊文昌表示，落石塌造成東河段、神仙谷以上的露營區對外交通中斷，初估露營區與民宿遊客等共計有300人仍受困山上，預計中午後將有遊客欲下山，已要求公部門加速搶通東河段，盼在最短時間內恢復聯外道路通車。

苗栗往神仙谷山區道路大量落石崩落 傳出300位遊客受困山中

楊文昌表示，昨日傍晚間，部落有名罹患癌症的婦人在家昏倒，因聯外道路中斷，家屬僅能以肩背方式徒步將其帶下山，直到與南庄消防隊救護車接應，才送醫院治療，但經急救後仍不幸過世。

南庄鄉長羅春蓮表示，最近逢周末假期，山區都會湧入不少遊客前往，但這幾天是雨季，山區容易有山崩情形，目前了解山上遊客都安全無虞，只因道路受阻無法下山。

羅春蓮說，昨天公所已經派員在苗21線3.8公里處搶通過一次，沒想到今天清晨又再次發生，現在也已緊急調派人力前往搶通，不過落石數量面積大、數量多，他們得從外側依序清除才有辦法讓民眾順利通行。

警方獲報後也到現場，發現大面積落石崩落，佔據整個車道影響行車安全，頭份警分局陸家所員警，也設置交通錐等警戒，並通報南庄鄉公所派員處理，也呼籲民眾目前道路全面中斷，車輛無法通行，暫且不要再上山。