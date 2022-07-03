由4399公司旗下王牌工作室研發、Gamamobi代理的SLG遊戲新作《文明與征服：Era of Conquest》於今（1）日開啟先行服預註冊活動，首波全球先行服測試即將在7月中旬登場，預計開放台灣、香港、日本、韓國等共25個地區，屆時玩家將可以透過Android及PC平台參與，搶先感受本作在SLG經典玩法的基礎上，融入自由行軍、遇敵則戰等創新策略，高度還原真實戰場，開啟前所未有的史詩級戰爭體驗！

◎ 先行服預註冊啟動，不刪檔測試即將登場！

《文明與征服：Era of Conquest》先行服預註冊已經正式啟動，本次全球先行服測試將開放Android及PC版本，並以付費不刪檔進行，完整保留玩家數據，於遊戲正式上市後百分百返還儲值福利！

先行服邀請函

首波開放美國、加拿大、巴西、英國、德國、日本、韓國、香港、台灣、澳洲、沙烏地阿拉伯等地區，集結不同時空的傳奇英雄，真實的全球大戰一觸即發，與各國玩家爭奪唯一王座！

預約先行服搶先體驗，細則一睹為快！

先行服細則

◎ 群雄爭霸－還原歷史戰役名場面，多文明決戰世界！

《文明與征服：Era of Conquest》主打武將搭配、兵種克制、技能組合、自由行軍等策略，與盟友合作，運用聲東擊西、圍點打援等經典戰術，還原歷史上的真實戰役。

還原歷史戰役名場面

遊戲並以全球同服方式提供服務，跨越地域的限制，讓玩家可以與各國好手一決高下，遊戲支持英語、中文、韓語、德語、日語、法語、阿拉伯語等19種語言，邀請玩家前往征服恢弘的千人戰場，逐鹿天下！

多文明決戰世界

◎ 開放世界自由探索，突破迷霧復興帝國！

作為RTS與沙盤相結合的開放世界，擁有沙丘、綠洲、平原、山嶺等各種地形景色，廣闊地圖顛覆玩家對策略遊戲的認知，攻略方式也非傳統的走格模式，而是採取更加靈活、指哪打哪的自由行軍，帶領將士部隊決勝千里之外！

開放世界自由探索

而在覆蓋重重迷霧的超大地圖下，有藏匿的劫匪叛軍、豐富的劇情碎片甚至是失落的珍稀寶藏，玩家將一步步揭開迷霧下的世界，解密線索復興帝國。

突破迷霧復興帝國

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