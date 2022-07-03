聖路易紅雀3日寫下隊史新頁，他們客場對戰費城人，居然在首局演出連續4支全壘打的罕見鏡頭！即使放在聯盟歷史也只是第11次，這4轟讓紅雀首局就打下5分領先，然而費城人很快追平比數，最後是紅雀第9局再補1轟才以7比6險勝。

首局上半，紅雀兩出局1人在壘，還談不上有失分危機，但是第四棒艾瑞納多（Nolan Arenado）鎖定一顆低處進壘的滑球轟出了兩分全壘打。費城人投手吉布森（Kyle Gibson）改用切球來對付下一棒戈曼（Nolan Gorman），仍被他撈到右外野牆外。

驚魂未定的吉布森繼續面對下一棒葉培茲（Juan Yepez），他決定再把一顆滑球投到和艾瑞納多那一轟相同的位置，結果葉培茲大棒揮出去，球也飛到和艾瑞納多那一轟相同的左外野觀眾席位置！費城人投手丘會議之後讓吉布森繼續投，不料卡爾森（Dylan Carlson）上來又是一轟飛到右外野，成為單局第4轟。

紅雀沒有高興多久，費城人不靠全壘打反擊，只用兩個半局狂敲安打就追平比分，挨了4轟的吉布森撐滿5局且逃過敗投。反倒是紅雀先發投手利布拉托爾（Matthew Liberatore）短短2.2局就被打下場。

雙方平手到第9局，最後是紅雀艾瑞納多補上致勝的第2轟。艾瑞納多前一戰繳出「完全打擊」，不過隊上最猛的仍是戈史密特（Paul Goldschmid），戈史密特此戰雙安，打擊率0.346、攻擊指數1.061皆是國聯之冠。