歌壇年度盛事、第33屆金曲獎在昨（2日）晚圓滿落幕，不只獎項競爭激烈，星光大道上眾星在服裝上爭奇鬥艷，也是一大亮點，最性感的莫過於，「台灣最美的歐巴桑」陳美鳳邊走邊解大衣鈕扣，性感開深V亮相、豪露東西半球，不過陳美鳳表示沒有要當紅毯第一美，她自信說：「因為做自己最美」，獲得網一片狂讚，同時她也透露在紅毯「邊走邊脫」的真相。

剛過完66歲生日的陳美鳳，昨傍晚壓軸現身金曲紅毯，陳美鳳先以一襲黑色大衣亮相，原本包緊緊的她後來直接邊走邊脫，她解開大衣鈕扣，豪放露出超深V，傲人東西半球相當吸睛，陳美鳳性感又不失優雅，引發全場尖叫，連紅毯主持人黃宣也直呼：「我的汗已經流成一條愛河了」。

陳美鳳豪放露超深V。（圖／本報系資料照片）

陳美鳳事後在網上發文：「很榮幸參與金曲的盛宴，謝謝造型團隊的辛苦」，不過陳美鳳表示沒有要當紅毯第一美，她自信說：「因為做自己最美」，陳美鳳發文吸引蘇晏霈直呼：「壓軸登場 好有自信、真的美極！脫大衣瞬間也好撩人、下次我要親自看live版」，廖家儀讚：「姊姊完勝 態度決定高度」，梁佑南也說：「美翻了！就是女神」。

陳美鳳的好姊妹藍心湄還幽默留言：「香奈兒2022最新秋冬大衣NT..65萬，妳給我在拖地...我輸了啦！」還釣出陳美鳳回應：「本來想說有颱風會下雨，紅毯會濕答答不想脫大衣，哪知不但沒下雨，天氣挺舒服的，就脫啦，都是妳啦...教的好」。