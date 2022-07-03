台語男歌手葉勝欽過去曾在1993年參加歌唱節目《21世紀新人歌唱排行榜》，以渾厚又溫柔的嗓音成功奪下冠軍順利出道，但就在他事業即將飛升之際，年僅47歲的他卻在今年3月不幸罹患骨髓癌而病逝，而他也因個性十分低調，離世半個月後才公開消息，令不少演藝圈好友都感到相當心痛，感嘆無法與他好好道別。但沒想到在昨（2）日的金曲獎頒獎典禮上，他卻驚喜現身，令台下所有人一陣鼻酸。

葉勝欽在2020年發現自己罹患骨髓癌後就積極開始治療，並消失於螢光幕前，但最後仍不敵病魔於3月份不幸離世，親友們謹遵他的遺願低調處理後事，就連告別式都沒有舉辦，因此圈內只有極少數的友人知曉，直到半個月後大眾才得知他的死訊，令不少粉絲及友人相當震驚。而他生前曾為台語女歌手楊惠絜，擔任歌曲《原來愛只是一場夢》的製作人，如今也成為他的最後遺作，也留給眾人無限遺憾。

而在昨日的第33屆金曲獎頒獎典禮上，除了由資深音樂人邱晨及陳復明獲頒「特別貢獻獎」外，盧廣仲也特別演唱了邱晨創作的經典歌曲《為何夢見他》藉此緬懷已逝的優秀音樂人，舞台螢幕上還出現「草東沒有派對」鼓手凡凡、陳本恩、葉勝欽、曾仲影、杜達雄、劉藍溪、文夏、陳合山、陳道明等已故音樂人，感念他們生前對於樂壇的付出與奉獻。