據澳門特別行政區政府2日公告，一批由台灣地區進口的芒果外包裝樣本於1日發現新型冠狀病毒核酸檢測呈陽性，市政署隨即啟動應急預案，將5箱共重50公斤的涉事芒果全數封存，沒有流入市面，將作銷毀處理。由即日起，市政署暫緩涉事品牌商的入口申請，為期一週。

這是3天內第2次在台灣芒果發現新冠核酸檢測呈陽性。市政署一直參照中國對冷鏈食品新冠核酸抽樣檢測的相關技術準則，嚴格執行「外包裝全消毒、內包裝全檢測」措施，已先後在來自阿根廷、波蘭、越南、印尼、香港的冷鏈及奶製品的食品、內外包裝發現新冠核酸檢測呈陽性。相關措施的推行是為了保障澳門市民免受新冠病毒感染，並不針對任何國家和地區。

市政署將繼續嚴格落實特區政府的防疫政策，堅持把好入口關，嚴密篩查冷鏈食品及水果一類需衛生檢疫的貨品，做好防疫檢測，盡一切努力降低輸入風險，對澳門居民健康負責。

市政署已對存放該批貨品的周邊環境進行徹底消毒，將曾接觸貨物的人員資料交衛生部門調查跟進。市政署一直要求商號嚴格對進口食品外包裝作清潔消毒，並呼籲市民要勤洗手，共同做好防疫工作。

自本波疫情爆發後，市政署持續加強對進口冷鏈食品及水果的外包裝清潔消毒，每周平均消毒的數量約10萬箱，加大對檢疫食品的抽檢樣本數量，一月至今已抽檢了55000個樣本。此外，按照澳門衛生局的防疫指引，冷鏈食品從業員每48小時需接受一次新冠病毒核酸檢測。