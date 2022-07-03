民進黨新北市長提名人選遲遲未定，之前傳出有意願爭取提名的民進黨立委羅致政今（3日）表示，「請黨中央無需將我列入市長候選人考量，個人已沒有參選意願！」對此，民進黨立委吳秉叡表示，個人有意願，若黨徵召出戰新北市長，會全力以赴。

吳秉叡表示，關於羅委員宣布已無參選意願，這是個人行為都予以尊重，自己有意願參選新北市長，若黨徵召出戰會全力以赴，但若黨中央徵召黨內其他優秀同志也會百分百支持。

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