一名陸籍女子婚後隨丈夫來台，在養生館工作賺錢養丈夫，但丈夫卻好吃懶作，不賺錢養家還每天向她求歡，讓她身心都吃不消，甚至丈夫於2019年間拋下一句「要離婚」就此失聯，她才心寒訴請離婚。桃園地院審結，判准2人離婚。可上訴。

判決書指出，陸籍女子主張，她與丈夫於2012年間結婚，婚後定居於桃園市平鎮區，她為了維持家計在養生館從事病理按摩，每日辛勤工作，照顧丈夫的生活起居，但丈夫絲毫不負擔家計，對性事索求無度，只要一不合心意，便會大罵她，甚至出入風月場所，與多位女性不當交往，還於2015年間片面表示要與她分手。

女子表示，2015年間丈夫片面告知他要分手就離家，兩人分居至今，2019年6月間丈夫又說「要離婚」，改與別的女性結婚，隨即入境大陸再也未歸，兩人迄今完全無聯繫，認為婚姻已破裂難以維持，男方須負較大責任，遂向法院訴請離婚。

桃園地院審理時，男方並未出庭辯論，也沒提交書狀聲明，此外，女方的友人也證稱，男方赴陸後，雙方就無聯絡等，認定男方自從2019年出境後，兩人已分居達2年以上，婚姻有名無實，已悖離夫妻組織家庭的共同生活目的，採信女方說詞，故准許離婚。可上訴。