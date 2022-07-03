蘇澳國中職探中心結合在地產業特色，又因鄰近蘇澳海事學校，遂發展蘇澳在地美食，創意魚丸、鳳梨酥手作（如圖）等美食DIY課程，還有小小魔髮美甲課、時尚彩繪藝術等家政職群，也是該校畢業生就學比例高的對應科系，未來發展可以產學合作，發展孩子的天賦。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

礁溪國中職探新礁點則結合鄰近頭城家商資源，規劃美甲藝術家、名模伸展台、小小店長賺大錢（如圖）等體驗課程，試探該領域發展的可能性，進而在未來開展自我潛能，提早準備成為社會職場達人。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭國中職探夢工廠成立迄今，課程豐富多樣化，像花樣披薩（如圖）、光雕魔法師等，每逢開放報名，總是供不應求，寒暑假營隊更曾於2分鐘內報名額滿。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為提供學生多元學習、落實適性發展，宜蘭縣政府從國小5、6年級向下紮根，2017年縣內第1座宜蘭國中職探中心成立迄今，其他3座陸續完成；縣府教育處長王泓翔表示，成立該中心是為讓孩子及早了解自己的志趣與生涯規劃，目前每年可供6000餘人次體驗，未來將發展更多元的職涯探索活動。

教育部國民及學前教育署為落實12年國民基本教育，提供學生多元學習、適性揚才的理念，宜蘭國中在2017年獲核定為縣內第1座國民中學職探與體驗示範中心，接著在2020年建置蘇澳國中、興中國中示範中心，2021年則建置礁溪國中示範中心；每年中央跟縣府共同挹注90至150萬元經費給每個中心，協助學生探索職業性向。

4座職探中心，分別開設不同職群，其中，宜蘭國中開設餐旅、設計職群；蘇澳國中開設食品、家政職群；興中國中開設電機電子、土木建築職群；礁溪國中則開設家政、商管職群共7大職群。

其中，宜蘭國中職探夢工廠成立迄今，在課程安排上中心落實檢討會議，始終保持不斷前進的能量，為該職探中心一大特色；故每逢開放報名，總是供不應求，寒暑假營隊更曾於2分鐘內報名額滿。

另外，礁溪國中職探新礁點則結合鄰近頭城家商資源，規劃美甲藝術家、名模伸展台、桌遊戰場解密等體驗課程，試探該領域發展的可能性，進而在未來開展自我潛能，提早準備成為社會職場達人。

而興中國中職探中心–築夢興中CEO2，C、E分別取自｢土木與建築｣及｢電機與電子｣的英文字首，而｢O2｣是人類生存的要素之一；故課程多為無與倫筆夢想家–3D列印筆、灌溉彩繪泥的夢–手作泥盆等體驗，盼孩子能快樂築夢、體現做中學的教育精神。

蘇澳國中則結合在地產業特色，因鄰近蘇澳海事學校食品科，遂發展蘇澳在地美食，創意魚丸、尚鱻什錦麵等美食DIY課程，還有美甲師、時尚彩繪藝術等家政職群，也是該校畢業生就學比例高的對應科系，未來發展可以產學合作，發展孩子的天賦。

教育處長王泓翔指出，職探中心的成立，是為了讓學生養成正確的職場觀念與態度、學習尊重不同職業，進而探索與接近真實的工作世界，也能透過實作課程，在動手敲打、烹飪、操作收銀機、繪畫之間，找到他們對某項職涯的嚮往，激發自主學習意願，藉而發現自己的擅長之處。