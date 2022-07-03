相隔23年再主持外景，鍾欣凌笑說體力有差。（粘耿豪攝）

鍾欣凌到哪都深受觀眾喜愛。（粘耿豪攝）

鍾欣凌稱讚2位旅伴貼心又有趣。（粘耿豪攝）

鍾欣凌透露過去在拍攝短片時，曾被工作人員的舉動嚇到。（粘耿豪攝）

「國民婆婆」鍾欣凌自20多年前就開始詮釋媽媽的角色。（粘耿豪攝）

「國民婆婆」鍾欣凌與楊貴媚、嚴藝文3人主持實境節目《老少女奇遇記》，因外景節目出道的鍾欣凌坦言相隔23年再挑戰外景，有感覺到體力上的明顯差異，「我們這次真的倚老賣老，尤其上面有媚姐罩，就會鬧說要睡午覺。」她說當初接到邀約時因為要離開小孩太久而猶豫，沒想到第一趟旅程結束就改變心態，「我跟製作單位拜託每趟都讓我去，因為太好玩、太有趣，尤其看到這麼多人為了家鄉努力，內心真的很感動。」

談到2位旅伴，鍾欣凌對製作人楊貴媚全是心疼和稱讚，她說楊貴媚不僅要掌握行程還要細心照顧所有人的安全、需求，貼心的楊貴媚曾為了讓鍾欣凌睡晚一點再化妝，自己先在前一晚完成梳化，為了不破壞造型還整晚趴睡，貼心的行為讓鍾欣凌相當佩服；鍾欣凌也讚嚴藝文是最佳玩伴，「有時候我講的笑話不好笑，結果她都捧場大笑，讓我自信心爆棚」，她也爆料怕水怕鳥的嚴藝文在搭乘獨木舟時失控大叫，彷彿在大海中生小孩。

總是笑容滿面的鍾欣凌是否曾在工作上動怒？她坦承過去拍攝恐怖短片時曾因為工作人員的行為生氣，「那個影片要有恐懼感，可能是覺得我沒做好，所以開拍時工作人員突然抓住我的腳踝想營造恐懼，但我當時真的嚇到了，我說不出任何話，連笑的力氣都沒有。」她表示雖然內心很不舒服，但也沒有發飆、責罵，她自責的說可能自己比較矯情，沒辦法坦然面對曾發生爭執的人，所以選擇壓抑情緒，直到回家後看到老公才大哭釋放。

今年50歲的鍾欣凌因「媽媽」形象深植人心，她第一次飾演媽媽是20年前的舞台劇《我妹妹》，由萬芳飾演女兒、李天柱飾演兒子，老公則是夏靖庭，「不知道為什麼我都收到媽媽角色，當時我還擔心會被定型，結果沒想到一跳就跳成婆婆。」至於當初接演《我的婆婆怎麼那麼可愛》的原因？她苦笑說當時聽到是製作人陳慧玲的作品就決定接演，一直都以為要飾演媳婦、女兒，直到快開拍才驚覺原來要演的是婆婆。

剛結束電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》拍攝的她，笑說拍攝期最大的困擾是每晚的宵夜，「台南真的太多好吃，我每天打開外送APP都在猶豫要吃什麼，牛肉湯？還是虱目魚粥？」做不出抉擇的她決定搭車前往市中心大快朵頤，即使單趟車資超過600元仍感到滿足。觀眾最關心的《我的婆婆怎麼那麼可愛2》進度？她表示為了保持戲劇品質，製作單位決定完成劇本後再拍攝，最快預計明年開拍。