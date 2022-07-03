麥當勞在台灣38年，近日台灣麥當勞季報揭露了麥當勞10個小秘密，其中台灣第一間麥當勞在1984年1月開幕，單日業績額衝破100萬元，首周就創下當時全世界7千多家麥當勞單周營業額第一的世界紀錄，連總公司都嚇到。

麥當勞在世界各地廣開分店，且因應每個國家的文化，商品也不盡相同，日前台灣麥當勞在「台灣麥當勞季報」跟風網路時事，貼出一篇「關於麥當勞可能讓你很意外的10大POINT」，透露麥當勞鮮少人知道的冷知識，像是「漢堡、吉事漢堡、薯條」三樣商品全世界都點的到、玉米湯是台灣自行研發的獨家商品等。

其中第3點提到台灣第一間麥當勞首周營業額創下全世界麥當勞第一的紀錄，1984年1月28日台灣第一家美商麥當勞開幕，開在台北市民生東路三段，開幕未滿一個月，就以單日衝破100萬元的業績，奪下當時全世界7500多家麥當勞連鎖店的單周營業額最高紀錄，兩個月後迅速地在西門町開第2家店，短時間在同一個城市連開兩家，讓美國麥當勞總部感到不可思議。以下就是關於麥當勞的10大POINT：

1.麥當勞餐廳門口都有一個店號銅牌，而銅牌下緣距離地面的高度絕大多數為174公分，對應文公尺的吉位為「財」。

2.麥當勞餐廳店號銅牌在掛上前，背面會放置價值168元的銅板（50元x3 + 5元x 3 + 1元x3，或把硬幣排成168的形狀，取其諧音希望一路發！

3.台灣第一間麥當勞，首周就創下當時全世界麥當勞單周營業額第一的世界紀錄。

4.「漢堡」、「吉事漢堡」與「薯條」，自全球第一間麥當勞開幕至今，都能在菜單上點到。

5.台灣麥當勞的「玉米湯」是由台灣團隊自行研發，也僅有在台灣為常駐產品。

6.1967年，麥當勞要推出「大麥克」(Big Mac)時，曾考慮過另外兩個名稱：「貴族」（Aristocrat）與「藍絲帶堡」（Blue Ribbon burger）。

7.當你在麥當勞聽到員工喊「外玉」時，不是指有人外遇，而是外帶玉米湯的意思。

8.麥當勞員工只要工作滿10年，就能享有長達8週的有薪「十年特休」，目前台灣麥當的員工，逾5成年資超過10年。

9.麥當勞平均全年可回收500公噸炸油，除100%回收並再製為生質柴油，並部分應用在麥當勞餐廳配送食材及備品的物流車。

10.台灣麥當勞曾送出全球唯一價值100萬的「黃金麥克鷄塊」。