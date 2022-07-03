籃網隊後衛厄文。（美聯社資料照）

籃網厄文（Kyrie Irving）、湖人韋斯布魯克（Russell Westbrook）傳言有可能互換東家，他們都已行使最後一季球員選項。原先湖人願意討論以韋斯布魯克來交換厄文，但是籃網不肯，如今杜蘭特（Kevin Durant）表明想要離開籃網，因此籃網改變主意了。

韋斯布魯克的最後一季有4700萬美元，比厄文的3650萬美元更多，如果籃網找不到第三方球隊加入交易，勢必要送出其他球員來匹配。美媒《雅虎體育》記者Chris Haynes報導，籃網希望把小前鋒射手哈里斯（Joe Harris）一起送去湖人，他還剩下兩季3860萬美元。不過湖人比較想要的是後衛塞斯柯瑞（Seth Curry），塞斯柯瑞的合約只剩明年850萬美元。

外界分析湖人的現況，哈里斯、塞斯柯瑞無論哪一人都對他們有幫助。哈里斯是全聯盟外線命中率最高的射手之一，上季高達46.6%，比他自己的兩分球命中率還高。塞斯柯瑞上季也有42.2%外線命中率，而且是雙能衛，可以幫忙控球，薪水也便宜得多。

根據ESPN記者Brian Windhorst報導，厄文原先以球員選項來威脅籃網續約，但籃網打定主意不再留他，也不會簡單賣掉他，至少要能換回一些資源，這就要看湖人是否願意犧牲選秀籤來賣掉韋斯布魯克。