教育部近日公布「教育資源投入統計結果提要分析」，比較110學年和105學年，各級學校圖書館圖書收藏冊數5學年間均呈成長，國中增1成8最多；大專校院電子書5學年間成長4成，為圖書館館藏資源投入之主流。

教育部表示，110學年各級學校圖書館圖書收藏情形，國民小學、國民中學、高級中等學校及大專校院分別為 4700萬冊、1400萬冊、2100萬冊及6300萬冊，5學年間以國中增1成8最多，國小增1成3居次，高級中等學校增6.9％，大專校院增1.5％，雖幅度較緩。

不過，隨著資訊科技發展，110學年大專校院圖書館電子書計8400萬冊、線上及光碟資料庫檢索人次達1.5億人次，5學年間各別成長40.0％及8.0％，顯示不受時空限制之數位館藏，已蔚為大專校院圖書館館藏主流。

110學年各級學校平均每生擁有圖書冊數以大專校院53.1冊最多、國小40.1冊次之，近5學年間國中、小學平均每生擁有圖書冊數各增9.4冊及 4.2冊、高級中等學校增7.6冊，大專校院增 5.7冊。

觀察借閱情形，110學年國中、小學平均每生借閱圖書分別為6.4冊次及20.2冊次，高級中等學校4.6冊次，大專校院7.3冊次，5學年間各級學校皆呈減少，且以大專校院減5.1冊次最為顯著。

惟因數位出版產業興起，大專校院平均每生擁有電子書5學年間增24.8冊，平均每生線上及光碟資料庫檢索次數亦增19.8次；另國家圖書館 110年大專校院圖書館年鑑也指出，大專校院購置電子資源經費占總圖書館經費之72.6％，顯現大專校院圖書館資源重心已由傳統紙本圖書轉變為數位館藏資源。