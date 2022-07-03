國民黨中央6月29日通過徵召提名國民黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長，短短數日就遭遇一連串選舉攻勢。國民黨桃園市長參選人張善政表示，民進黨網軍側翼極盡抹黑造謠、國家機器舖天蓋地追殺，幾乎到沒有人性、至死方休的境界，感嘆說「打場高格調的選戰，很難嗎？」

張善政昨（2）日在臉書表示，他和柯志恩是智庫的好同事，這次選舉分別被徵召選桃園、高雄，共同肩負為在地鄉親打造幸福城市的責任，也承擔翻轉城市的使命。他指出，柯志恩形象清新、學經歷俱佳，是一位獨立自主的現代女性，絕對是位優質的高雄市長人選，兩人之所以義無反顧投入選戰，就是因為對這塊土地的熱愛，希望以自己的專業和能力，為桃園與高雄市民謀取更大的福祉。

不過張善政指出，沒想到柯志恩宣布參選才沒幾天，就遭遇一連串惡質的選舉攻勢，令人相當憤慨和不捨！他表示，近幾年台灣每到選舉，便見民進黨網軍側翼極盡抹黑造謠、國家機器舖天蓋地追殺，幾乎已到沒有人性至死方休的境界，「狼群般的嗜血成性打壓對手，為的就是巧取豪奪從地方到中央的執政權，其壟斷國家權力與資源的企圖，司馬昭之心，路人皆知」。

張善政質疑，當政黨和個人利益，凌駕於人民利益之上，這樣的民主，難道會是國家之福？選民之福？張善政說，「不怕貨比貨，就怕不識貨」，他與柯志恩都非常歡迎選民將他們的學經歷、專業能力及奉獻的熱誠，與其他政黨的候選人做出公正的比較和選擇，「選賢與能，找回台灣的善良政治，希望就從桃園和高雄開始！」