當年以歌手身分出道的資深女星苗可麗，轉戰戲劇圈也交出亮眼成績單，實力派演技讓人印象深刻，2013年時曾以《含笑食堂》拿下金鐘視后寶座，主持方面也展現幽默活力，相當具有個人魅力，而她今天凌晨(7/3)發文，透露多年不見的前輩對她說「妳老了」，霸氣回應引發眾人共鳴被讚爆。

苗可麗今天凌晨在臉書po文，談起了年齡話題，透露跟一個20多年的前輩連絡上，對方在電視上看到她，因此發了私訊過來，沒想到竟是跟苗可麗說：「妳老了」，苗可麗聽了沒生氣，反倒笑了，回應：「我都幾歲了，怎麼可能還在想當年？」。

被前輩嫌老這件事雖然沒讓她生怒，但卻引發苗可麗陷入深思，覺得為什麼人們往往看見的不是生命的厚度，而是皺紋的深度？「人世間的無常，能經歷老這件事，不是活著的最佳證明嗎？」，覺得光是能活著，「不也是最值得慶賀的嗎？」。

苗可麗隨文附上自己的畫作，也坦言好久沒有想畫畫了，因這件日常小事，讓她感到「靈魂今天想說話」，因此提筆，而她這番霸氣回應，讓網友甚至星友們都很有共鳴，女星鄭怡就留言，尤其藝人很容易被嫌老，因為在粉絲心目中，藝人們就是暫停在那個時空，她就曾被店內客人問說怎麼長不一樣了？鄭怡直率回應：「我現在61歲，如果還長的像20歲才不正常吧？」，女星黃瑄也留言：「我喜歡隨著時間慢慢老去，看著過關斬將不斷升級的自己，自在地活著」。