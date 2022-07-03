瑞士科學期刊MDPI日前曾指，「高端疫苗」的總體保護力有84％，凡接種的人都沒有出現不良反應。然而，此論文的作者坦承，保護力84％為數據誤植，事實上並非如此。國民黨立委賴士葆直言，從過去到現在一直在打的高端認知作戰真的可以停止，應該讓科學證據說話，不要讓政治認知作戰來替代科學實驗，用假新聞更是要不得。

賴士葆指出，政治歸給政治，科學歸給科學，這是普世的價值和鐵律，台灣永遠學不會這樣的功課，常常想用政治力來干預科學研究的結果，高端疫苗就是最好的例子。高端疫苗在研究實驗的過程就被總統、前副總統、衛福部長、食藥署長等人爭先恐後化身為高端疫苗的代言人、催生者，學者早已警告這樣違背了科學實驗的精神。

賴士葆表示，6月21日有新聞媒體出現高端疫苗在瑞士科學期刊MDPI被報導有84％的保護力，凡接種的人都沒有任何不良的反應，這樣的台灣之光又被大肆的放大報導。但其實如果仔細讀原文，卻發現文中特別提及打了2劑高端疫苗在六個月內中和抗體下降84％、打了加強疫苗六個內中和抗體也下降，這些重要的資訊都被刻意忽略不提，莫非都是為年底的選舉鋪陳？

賴士葆透露，他有一個群組，裡面有政大教授和陽明交大教授等專家學者，大家都有發表國際期刊及指導博士生論文的諸多經驗，大家紛紛對這篇期刊內容提出很多的質疑，因為真理就是要經得起不斷地檢驗。

賴士葆認為，但這篇彙整式文章是引用他人的文章，但又無法確切地交代文獻的出處，做成這樣的結論公諸於世其實是誤導社會。6月30日該文章作者之一坦承資料誤植，該數據是一個不經意的錯誤。

賴士葆強調，高端疫苗一直被形塑為愛國疫苗，打高端就是愛台灣，完全扭曲科學實驗的精神。高端疫苗爭議實在太多，迄今第三期實驗還尚未完成，尚未取得國際認證，世界多數國家也不承認高端疫苗。從過去到現在一直在打的高端認知作戰真的可以停止了，應該讓科學證據說話，不要讓政治認知作戰來替代科學實驗，用假新聞更是要不得。