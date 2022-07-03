外界相當關注川普何時宣布再戰2024

《紐約時報》（New York Times）1日報導，美國前總統川普最快本月宣布角逐2024美國總統大選，以轉移國會暴動事件聽證會的焦點。川普這麼早宣布競選也讓部分共和黨人感到相當焦慮，擔心影響年底的期中選舉。

《紐約時報》報導，美國前總統川普不斷暗示要角逐2024總統大選，過去一 年也持續布局、造勢，隨著國會暴動事件聽證會出現更多證據顯示川普對潛在的暴力威脅漠不關心，近幾周來他開始加快計畫。

報導指出，目前仍不清楚川普何時會正式宣布參選，不過他近期的發言讓幕僚大感驚訝，他說可能會在未事先告知的情況下在社群媒體上宣布參選，目前他的團隊及幕僚正為川普最快本月正式宣布參選匆忙地準備基本競選工作。

川普如此早宣布參選，其中一個原因可能是為了轉移外界對國會聽證會的關注，前白宮幕僚哈欽森（Cassidy Hutchinson）6月底作證指出，2021年1月6日川普支持者大鬧國會前夕，川普曾堅持前往現場，遭阻攔後甚至和特勤人員拉扯，試圖搶方向盤。

親近川普的共和黨人士透露，川普認為正式宣布參選，能強化他有關國會動亂調查是出於政治動機的說法，屆時他將以共和黨內支持率達8成的明顯優勢進入選戰。

不過報導指出，即便共和黨人歡迎川普再度角逐總統寶座，他的參選也持續加劇共和黨內的分裂，包括他是否真的是共和黨的最佳希望，以及他參選是否會不必要的分散期中選舉的焦點，甚至是對美國民主構成直接威脅。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，川普可能在佛州宣布參選2024總統大選。

如果川普真的於7月以前宣布參選，時間點將令許多人大感驚訝，因為多數候選人通常是在選舉前一年才宣布競選。報導指出，川普這麼早宣布參選，可能會對共和黨人試圖在11月期中選舉中奪回國會多數席次產生立即影響，更容易讓民主黨將期中選舉操作成對川普的公投，部分共和黨人更擔心，川普的攪局將分散選民對經濟議題的注意力，共和黨在這場國會選戰中透過猛打經濟議題取得了相當優勢。

共和黨策士瓦德漢斯（Dick Wadhams）表示，共和黨想在2022大獲全勝，當中許多人意識到，再重提2020選舉及川普的每日陰謀論「鐵定是輸家」。

甚至川普團隊內部對於他是否該再次角逐也意見分歧，反對者的疑慮包括川普是否仍具有政治影響力，以及他是否能明確闡述再戰2024的理由，同時避免重蹈2020的覆轍。

部分共和黨人則希望他步調慢一點，其中一個理由是，提早競選的話他將無法使用他存放在政治行動委員會的1億美元（約新台幣29.8億元）來支付競選費用，他的競選活動也將受到每人2900美元（約新台幣8.6萬元）的捐款限制。