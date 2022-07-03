據澎湃新聞報導，7月2日0—24時，安徽泗縣新增確診病例60例（輕型），新增無症狀感染者228例。7月3日，泗縣新冠肺炎疫情防控應急指揮部發佈消息稱，決定實行疫情防控「小區長」「樓棟長」和「單元長」（簡稱「三長」）管理制度，完善社區自我管理、自我服務功能。

據當地疫情防控應急指揮部介紹，按照「社區吹哨、部門報到」的要求，所有「三長」人員特別是「小區長」都要在所在街道（泗城鎮）的領導下，會同社區幹部一起負責本小區疫情防控全面工作。

「樓棟長」要樹立大局意識，自覺接受、積極配合「小區長」的崗位調配、工作安排，服從其他相關臨時性工作指令，並認真辦理到位；提出合理化意見建議，當好參謀和助手；組織樓棟內各「單元長」及志願者，做好「小區長」安排的各項工作；積極動員樓棟內其他黨員幹部、公職人員以及退役軍人等，廣泛參與社會化疫情防控志願服務。

「單元長」要樹立大局意識，自覺接受、積極配合「小區長」和「樓棟長」的崗位調配、工作安排，服從其他相關臨時性工作指令，並認真辦理到位；提出合理化意見建議，當好參謀和助手；積極動員單元內其他黨員幹部、公職人員以及退役軍人等，廣泛參與社會化疫情防控志願服務。

「三長」需做到「三明白」、做好五件事，即基本情況要明白、疫情狀況要明白、防疫要求要明白，做到小區靜態管理、配合做好核酸檢測和隔離轉運、做好區域內環境消殺、做好物資供應保障、滿足特殊人群需求。

實行封閉管理時，「小區長」負責指揮、調度小區內所有樓棟長、單元長和志願者，實現小區居民「足不出戶」，並負責組織提供各項生活物資保障等上門服務。「樓棟長」負責在「小區長」的領導下，組織本樓棟內單元長和志願者，實現本樓棟居民「足不出戶」，並負責組織提供各項生活物資保障等上門服務。「單元長」負責在「小區長」和「樓棟長」的領導下，組織本單元志願者，實現本單元居民「足不出戶」，提供各項生活物資保障等上門服務。

物資供應保障方面，「單元長」應建立相應的單元網格微信群，及時掌握本單元居民生活需求，並全力幫助購買到位、全程協調配送到位。明確居民實現電話代購和網上採購的方式渠道，並積極宣傳、熱情解答；負責加強與保供超市對接，做好居民需求收集、幫助購買、配送到戶等基本生活物資供應工作。

泗縣新冠肺炎疫情防控應急指揮部稱，「三長」要在本小區所在街道黨工委、辦事處和泗城鎮黨委、政府的直接領導下，在本小區內開展疫情防控工作。要牢固樹立大局意識，自覺接受、積極配合街道和泗城鎮疫情防控工作安排，服從其他相關臨時性工作指令，並認真辦理到位。各街道黨工委、辦事處和泗城鎮黨委、政府要堅持「屬地管理」原則，加強對轄區內小區「三長」人員的組織領導，要明確班子成員對轄區內各居民小區實行全覆蓋包保，加強工作指導和督促檢查等。

據《人民日報》客戶端安徽頻道7月2日報導，安徽省疫情防控應急綜合指揮部辦公室負責人介紹，從目前看，本輪疫情總體可控。鑒於泗縣疫情初期源頭不清、底數不明，為阻斷傳播鏈，當地已第一時間實施社會面管控，全縣靜態管理、人員足不出戶，6月26日發現疫情並管控後未出現外溢。