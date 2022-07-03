3天內第2次！據澳門特別行政區政府2日公告，一批5箱共重50公斤由台灣地區進口的芒果外包裝樣本，於1日檢出新型冠狀病毒核酸陽性，將行全數銷毀處理，涉事品牌商將暫緩1周的入口申請。農委會表示，目前未獲澳門的正式通知。

由於農產品外包裝近期屢被驗出新冠病毒核酸陽性，防檢局植物檢疫組組長翁壹姿表示，目前尚未接獲澳門的正式通知，至於是否會針對農漁產品外包裝檢驗病毒，這部分要看衛福部做法為何，屆時農委會來配合。

不只台灣，澳門方強調，也對阿根廷、波蘭、越南、印尼、香港的冷鏈及奶製品的食品、內外包裝發現新冠病毒核酸陽性，為了保護澳門市民也採取相同措施，並未針對任何國家和地區。

防檢局重申，目前科學研究並未發現有新冠病毒透過水果傳染人，從前年的11月起在WTO／SPS委員會就有許多國家包含加拿大、歐盟、印度、美國等國對中國的相關措施陸續提出關切。