巴西21歲知名女星克拉拉斯塔尼奧（Klara Castanho），過去曾由童星身分出道，並以甜美臉蛋與清新氣質受到大批觀眾的喜愛，後來因演出Netflix的影集《回到15》而聲名大噪，在當地是相當具有知名度的歌手兼女演員。但近日她卻遭人爆出秘密生子還棄嬰，令不少人相當震驚，紛紛湧入她的社群媒體痛罵，而她也在遭受一連串攻擊後出面坦承並透露「我被性侵了」再度引發熱議。

美國最高法院日前推翻「羅訴韋德案」，終止憲法對「墮胎權」的保障，令許多人相當震驚，隨後美國各州也相繼宣布禁止孕婦墮胎，成為美國女權史上最黑暗的一天，不少大咖女星也紛紛跳出痛斥政府的決定。沒想到同時間，巴西八卦媒體記者奧迪亞斯（Leo Dias）便在6月中於網路上爆料，「有一個關於女明星的八卦，不知道該不該說？」吊足大眾胃口，接著49歲的巴西女星安東妮亞馮特內爾（Antonia Fontenelle），就在6月底的直播中公開該名男記者所說的人是一名21歲的女星，還語帶鄙視的表示「這個21歲的女孩隱藏懷孕事實，在懷孕期間也照常工作，但生下小孩後卻要求醫院抹掉就醫紀錄，甚至不想看到小孩的臉」，讓她氣憤猛嗆「你不用打給我，我怕我聽到你的聲音會控制不住我的脾氣就全爆出來了」。

Só pra quem esqueceu ou não sabe o que a Antonia Fontenelle falou para Klara Castanho …. Nojenta 🤮 pic.twitter.com/fTweoTLLJu — Tô cum rêiva!  (@Gilliard_San) June 28, 2022

安東妮在直播中雖沒有公開該女星的姓名，但種種線索都直指當紅女星克拉拉，讓所有人震驚不已，也引起許多網友湧入克拉拉的社群媒體上留言狂罵，引爆眾人怒火。而克拉拉在接受一連串攻擊後也忍不住出面發出聲明，坦承安東妮所說的女星就是她，並透露這是她人生中最痛苦的時刻，因為她以為她只要獨自面對、隱瞞真相就能慢慢淡化傷疤，沒想到最後卻被以這種方式暴露隱私，還出現各種謠言跟陰謀論，讓她決定不再沉默，坦承「是的，我被性侵了。回想起那段記憶，我就好像是死了一樣。事實上，我身上的一部分也真的已經死去了」。

接著克拉拉解釋，自己在被性侵後的幾個月因身體感到不適到醫院檢查，才發現自己已經懷孕超過20周，但這段期間她的生理期卻定期來報到，因此完全沒有想過懷孕這件事，而發現時已為時已晚，她也曾向律師確認無法墮胎只能把孩子生下來。但對她而言，孩子不是愛情的產物，而是痛苦的回憶，因此生下小孩後她就決定將孩子送走讓人領養，沒想到此時記者已接獲消息，護士也威脅她會去爆料，讓她難過表示「我才是受害者，把孩子送給人領養不是犯罪，而是我能想到對他最好的方法」。

而克拉拉的解釋，雖仍遭到眾人指責，也有網友質疑她已成年怎麼可能沒發現懷孕，甚至以為生理期正常，但克拉拉卻拒絕向大眾道歉，也有醫生跳出來為其背書透露臨床上確實有過這種特殊案例，令網路上再度掀起論戰。

事實上，巴西自1890年開始就嚴格禁止婦女墮胎，直到1940年婦女若因胎兒畸形、或遭近親強暴而懷孕才能墮胎，且胎兒不得超過20週，因此「克拉拉事件」也引起不少婦女團體出面要求政府推動修改相關法案，為婦女爭取「身體自主權」，巴西政府也開始著手調查其中的醫療人員，是否因洩漏病患隱私而涉及犯罪。

O Fantástico expôs Matheus Baldi, Léo Dias e Antônia Fontenelle, responsáveis pelo vazamento das informações da gravidez da Klara Castanho. #Fantástico pic.twitter.com/mlrRlMxAAd — Central Reality (@centralreality) June 27, 2022

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