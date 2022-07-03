警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。現場酒測初步排除酒後駕車行為，有關肇事責任警方目前正在查證中。（警方提供）

疲勞駕駛的危險相當於酒駕，金門昨天就有1名女子疑因精神不濟開車自撞路旁電線桿，造成車頭毀損，所幸自己和2名有安全座椅的幼童都安然無恙，倒是讓見狀路人都替她嚇了一大跳。

警方說明，昨天午15時左右，張姓女子駕駛自小客車，後座搭載有安全椅的2名小朋友，行經金湖鎮黃海路南雄圓環前，因精神不濟自撞路旁電線桿，造成車頭毀損，所幸均無人員受傷。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。現場酒測初步排除酒後駕車行為，有關肇事責任警方目前正在查證中。

金湖分局提醒，行車切勿疲勞駕駛，若發現自己有恍神、注意力不集中，甚至打瞌睡的情況，應該立在路邊安全地方停靠休息，否則發生交通事故，害己也害人。另現行規定年齡在1歲以下或體重未達10公斤幼童，搭乘小客車時應在車輛後座安置嬰兒用臥床或後向幼童用座椅，年齡逾1歲至4歲以下，且體重在10公斤以上至18公斤以下，應坐於車輛後座幼童用座椅，以提升兒童安全。