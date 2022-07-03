第33屆金曲獎頒獎典禮在7/2落幕，也為高雄旅宿在7月暑假檔期首週開出漂亮紅盤！為延續這波旅遊熱度，高雄多家旅宿業者，在中央的國旅補助7月15日上路前，自行搶先推出優惠方案，由高雄市政府觀光局彙整後，在高雄旅遊網上建置「雄愛FUN暑假」專區( https://khh.travel/zh-tw/event/news/4566 )，要分享給最聰明、最懂玩的爸爸媽媽、大小朋友知道，趕快手刀來高雄住幾晚，享受愉快開心的暑假吧！

高雄福華大飯店則是打造主題客房來搶攻親子旅遊市場，即日起至12月30日與衛武營國家藝術文化中心推出「衛武營花露露X福華HOVII熊親子主題套房」，每晚3988至5988元起，客房內有100公分高Hovii熊迎賓，還有價值超過二千元的豐富週邊商品。福華大飯店行銷公關部經理劉佳貞指出，攜手衛武營推出主題親子房受到許多矚目，目前暑假平均住房率大約已5成以上，假日也有7成住房，預計接下來訂房狀況會更為踴躍。

另暑假親子同遊，當然不能忘記結合樂園、百貨及飯店的義大世界，義大天悅飯店貼心幫爸媽們精打細算，規劃週六限定專案「假日義同遊」，8月31日前週六入住雅緻雙人房只需4,200元，7月14日前訂房，還可享早鳥優惠升等溫馨家庭房；高雄萬豪酒店和義大遊樂世界聯手打造「豪豪樂義夏住房專案」，即日起至8月31日止，於週日至周四入住經典客房，免費升等家庭客房，享有兩大兩小義大樂園午後套票一組，加贈兩份兒童早餐，只要驚喜價6,800元。

而城市商旅-高雄真愛館也推出了「宅渡假」方案，讓旅客在房內就能享受大港橋百萬景觀，另外還有「繽紛夏日孩想玩」雙人優惠價免費升等四人房、「共享歐都麥」提供環保的電動車代步，讓您輕鬆穿梭鄰近各大景點。

想遠離都市塵囂，到郊外放空療癒身心，可參考六龜寶來的遠山望月溫泉營區暑期南橫專案，平日住宿豪華狩獵帳只需3,599元，湯屋Villa營車只要5,099元，皆含雙人早晚餐；想體驗眷村懷舊風情，來高雄入住眷村民宿就對了，左營建業新村的留小燈藝術眷村民宿，推出入住可送再見吧捌陸眷村文化園區門票乙張（依住宿人數）；位於大樹區的明山莊則推出住宿3天兩夜，贈送每房一本大樹農遊護照或義大劇院摩天輪兩用券（擇一），四天三夜贈送2本，美濃區的人字山莊則是平日請吃鳳梨或每房贈專屬於您的紀念品一份。

觀光局表示，除上述優惠外，高雄圓山、高雄英迪格、翰品酒店、旗津道、御宿商旅、華園大飯店、高雄國賓大飯店等皆有提供各式暑期優惠，可到高雄旅遊網上的「雄愛FUN暑假」專區查詢，而旗津黑沙玩藝節、高雄旗津啤酒嘉年華、台灣文博會等指標性大型活動陸續登場，歡迎大家來高雄嗨一夏，另外市府近期將端出觀光振興政策，加高雄的觀光產業搶客力道，更多高雄旅遊景點及活動相關資訊，請上高雄旅遊網查詢。