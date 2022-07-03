大豪雨襲擊澳洲東岸，帶來洪水威脅，成千上萬居民今天接到命令撤離最大城市雪梨（Sydney）西南部。

路透社報導，氣象局警告，豪雨可能為東岸新南威爾斯州首府雪梨北部和南部地區帶來暴洪和土石流，且未來幾天預計雨勢還會加強。

新南威爾斯州緊急情況服務（SES）在對雪梨南部地區發出疏散令中指出：「這個地區如果有人留下來，可能受困於沒水、沒電，也沒有其他民生服務的境地，且救難人員可能會因為情況太過危險而無法前去救援。」

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在天空新聞網（Sky News）說，政府已提供了100人部隊和兩架直升機給新南威爾斯州，以支援救災。

水利當局說，雪梨西南方的瓦拉甘巴大壩（Warragamba

Dam）一夜之間溢洪，而根據預測模型顯示，這次溢洪與這座大壩2021年3月溢洪規模相當。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110703