官鬥宮廷手機遊戲《叫我官老爺》全新版本已於本週正式上線，歡慶遊戲上市五週年，開放特別活動「大唐西市」、「盛唐西市」、跨服玩法「滿漢全席」、「南水北調」，以及推出全新五大奇珍、「上官婉兒」動態表情包、府宅裝扮、稱號「開皇」等豐富內容，帶給玩家更多的遊玩樂趣。

聖上有令，護送珍寶有重賞

最新特別活動「大唐西市」及「盛唐西市」上線！憶昔開元全盛日，小邑猶藏萬家室，盛世大唐經濟文化繁榮，工藝品更是精湛不已。今有一批珍寶流落四方，有待玩家派遣門客前往護送，運送之路充滿艱險，若成功將珍寶送回西市，聖上必有重賞。

五週年慶，眾卿齊聚賀週年

五週年特別慶典活動「滿漢全席」即將開啟，金樽清酒鬥十千，玉盤珍羞直萬錢，所有玩家們都可以跨服參與盛宴，共飲美酒，在宴會結束後還有機會獲得聖上的獎賞！

五週年特別慶典「滿漢全席」

跨服動員「南水北調」，速通水渠解天下大旱

調一江清水，助八方騰飛，全新跨服組隊大運河活動「南水北調」登場，北部地區遭逢大旱，需仰賴玩家們盡心勘察各區域河流情況，完成南水北調工程，透過組隊合作興修水利、勘探地塊、修復地塊、連接建築可獲得活動分數，齊力疏通大運河河道拯救乾旱城鎮，造福蒼天百姓。

跨服組隊大運河活動「南水北調」

全新奇珍，助力仕途步步高升

祥雲瑞彩萬裏錦，奇珍異寶現皇城！本次更新後新增「三彩三花馬」、「彩繪胡人騎駝俑」、「黃釉舞伎俑」等五大奇珍，奇珍擁有強大的功能，任意門客裝備後都可增加每週內閣派遣次數，並根據奇珍等級在派遣事件中獲得對應類型的屬性加成，助仕途更上一層樓！

全新五大奇珍

進京述職新增「上官婉兒」動態表情包

為了增添玩家們互動聊天時的趣味性，本次更新又再推出一套可愛的「上官婉兒」系列動態表情包，喜歡的玩家可以通過進京述職活動獲得。

「上官婉兒」動態表情包

新系列府宅裝扮上線

迎接五週年之際，府宅內更是一片鼓樂齊鳴、鑼鼓喧天的熱鬧景象，全新「鼓樂齊鳴」系列府宅裝扮散件上線，玩家可通過活動獲得，快來裝扮自己的府宅吧！

「鼓樂齊鳴」系列府宅裝扮上線

新增實名帝－「開皇」！

本次更新中，全新實名帝稱號「開皇」霸氣登場！興漢以威弘盛世，開皇之治展豪情，隋文帝結束了南北分裂的局面，實現天下統一，其勵精圖治，開創了輝煌的「開皇之治」，是一個具有雄才偉略的人物！

新稱號「開皇」

五週年來臨，集齊賀卡換皮膚

週年慶典福利多，精美皮膚免費得！全新活躍福利活動「週年集賀」驚喜來襲，參與活動收集「五、週、年、祝、賀」賀卡，集齊五字或是消耗指定組合的賀卡即可兌換獎勵，快來試試你的幸運程度！

活躍福利活動「週年集賀」

重啟仕途回歸返利

「重歸仕途」活動新增「重啟仕途」功能，玩家可前往新區創建角色，系統將依據過往擁有的VIP級別和官品等級發送重啟仕途返利，每個角色都有一次機會可領取返利！此外，官方也將於7月11日起推出MyCard儲值活動，全通路購買不限面額MyCard點數儲值即享優惠回饋，詳情請見遊戲官網。