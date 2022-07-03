演藝圈又傳痛失英才憾事，香港知名導演羅啟銳昨天(7/2)驚傳逝世消息，享壽70歲，他在華人電影圈耕耘超過30年，與老婆張婉婷共同奮鬥製作出許多經典作品，與周潤發、鍾楚紅、陳百強等紅星合作過，也因此羅導過世的消息曝光，震驚香港娛樂圈，眾人無不哀痛。

知名導演羅啟銳驚傳逝世消息，據香港《東網》報導，羅導過世的消息，最初是由其母校「拔萃男書院」的同學間傳出，之後友人也陸續聽聞此事並發文，網路上開始轉傳，外傳他過世的原因是突發心臟病，昨天傍晚(7/2)羅啟銳在家突然感覺心臟不舒服，緊急叫救護車送醫，但在途中已宣告回天乏術，而羅導平時健康狀況並無大礙，因此病逝消息傳出後，讓人更感震驚與惋惜。

已故導演羅啟銳與妻子張婉婷曾為宣傳「宋家皇朝」來台。（資料照）

羅啟銳是香港知名導演，他的另一半張婉婷也是香港知名導演，夫妻倆自組電影班子，畢生於華人電影圈努力，製作出許多經典作品，兩人更因此有了「雌雄大導」的美稱，知名作品包含《秋天的童話》、《七小福》、《八兩金》、《宋家皇朝》、《玻璃之城》、《歲月神偷》等作品，與周潤發、陳百強、鄭裕玲、鍾楚紅、劉嘉玲、洪金寶、張艾嘉、黎明、舒淇、張曼玉、姜文、楊紫瓊、黃秋生、任達華、劉青雲、吳君如等巨星多有合作。

昔港片《七小福》一舉囊括第二十五屆金馬獎七項獎，是最風光的影片。（中時資料照）

其中，羅啟銳在1988年執導電影《七小福》，勇奪該屆金馬獎最佳導演獎殊榮，並與老婆張婉婷共同拿下金馬獎最佳原著劇本獎，該片更取得最佳劇情片、最佳攝影、最佳剪輯、最佳錄音、最佳原著音樂等殊榮，而他在2009年推出由任達華、吳君如主演的《歲月神偷》，則是以他個人童年成長歷程所創作的故事，是他導演生涯中別具意義的作品。