「印度神童」阿南德又有新預言，他表示7月7日到8月7日為乙未月，會釋放最兇的負能量，他點名大陸、台灣、日本、韓國等地要特別注意，極可能有災難發生。阿南德也提到，今年下半年新冠肺炎恐大反撲，大部分國家可能會再陷入疫情泥沼，提醒大家要注意防範、努力抗疫。

阿南德1日於個人YouTube頻道上傳最新影片指出，6月21日夏至是天道陰陽的轉換點，陽氣會開始衰落，陰氣會擴大，因此7月7日節氣小暑，為乙未月開始，直到8月7日立秋為止，這段時間屬「天克地衝」，是最兇的負能量之一。

阿南德提到新冠肺炎表示，東南方地區的國家，今年正值多事之秋，在小暑到立秋這段時間，北方處於凶星重疊的宮位，疫情能量和災難能量會互相加強彼此的凶氣，新冠疫情將大肆反撲且不受控制，且小暑到立秋這段時間，屬戰亂紛爭的凶星也到了東方，加上三煞破壞能量，情況會兇上加兇，代表東方國家，如大陸、台灣、日本、韓國等地都要格外注意，因為這段時間是很重要的月份，極可能會有災難發生。

阿南德示警，多數疫苗覆蓋率高的國家，大多認為高接種率等同於有較好的保護力，因此放鬆防疫不戴口罩，希望這些國家能及時懸崖勒馬，他點名英國、葡萄牙、法國等，下半年大部分國家會背水一戰，陷入疫情泥沼，要特別注意防範，努力抗疫。

阿南德表示，新冠病毒還會再變異成超級病毒，再加上乙未月的財星進入五黃兇星宮位，兩星皆屬土，生旺疫情危機，且疫情會衝擊經濟，使得情況陷入火上加油的困境，病符星也在這個月攻入才帛宮位，造成市場不穩定，他奉勸投資者在這時要特別小心，應見好就收，不可投機，否則會得不償失。

阿南德說，2022下半年「六白武曲星」進入中宮，力量無法發揮，六白同時也應對乾卦，而乾卦代表領導者，有此可見有多國的領導者對疫情、經濟民生問題都無能為力。

不過，阿南德日前遭印度媒體踢爆，阿南德的神童形象全是父母砸錢堆出來的，就連2020年拿下的「GCPA神童獎」也不具有公信力，被質疑只要有錢都能獲獎，事後他本人出面澄清，強調一家人從未付一毛錢給媒體做宣傳，並表示這件事不影響他在網路發表預言。

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