近期一段行車紀錄器畫面掀起網友討論，一輛轎車先前行經閃黃燈路口，不僅優先禮讓行人通過，同時也開啟雙黃燈示警後車，超正確的駕駛觀念引起網友狂讚，影片截至發稿時間已累積36萬位網友觀看。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」2日上傳一部15秒影片，事發地點位於新北市汐止區，一輛黑色TOYOTA轎車行經閃黃燈的路口，駕駛目視前方有行人打算穿越行人穿越道，便選擇停止前行，優先禮讓行人通過。

畫面中，行人見狀也加快腳步快速通行，同時轎車在停下瞬間也開起雙黃燈，示警後方車輛自己將臨時停下；駕駛有禮貌且處置得當的過程，被後方的機車騎士之行車紀錄器拍下，並放上網路，影片曝光不到1天就吸引36萬人觀看。

不少網友大稱讚，駕駛素質超好，影片看了身心舒暢，「神T有如此優質的駕駛素質真的少見，而且還打了雙黃燈，很棒」、「大家很棒，行人也快速通過，我有點感動」、「影片有腿和有良好駕駛觀念的駕駛人，給讚」、「打雙黃燈很好啊～他讓行人不代表後面的機車知道有行人啊，警示作用讓後車下意識放慢車速，其實很貼心啊」。