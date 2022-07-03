臺灣光榮特庫摩宣布，唯一由三國志系列之本家日本光榮特庫摩重磅推出MMO 戰略模擬手機遊戲『三國志 霸道』已於 6/29（三）進行遊戲更新，推出最新最高稀有度的 UR 武將－UR 陸遜、UR 龐德以及新 SSR 武將登場。除了基礎能力大幅提升之外，UR 武將也將帶來與 SSR 階級不同的戰法技能組，讓玩家們在搭配組隊搭配上能有更多戰略考量與變化。

「三國志 霸道」UR陸遜、龐德登場 新賽季【漢朝爭亂】活動搶先預告

UR 陸遜的組隊建議編制要點：

為己方提供火屬性強化，會心發生，會心威力上升效果。對物理，智力隊都有良好的強化效果。

陸遜的戰法【光炎燭天】會為副將的戰法賦予火屬性，使其受到火屬性強化的效果造成更大傷害。

陸遜的技能【極炎】可以使部隊受到的火屬性傷害減少。攻城戰時在攻擊，防禦兩方面都有好效果。

UR 陸遜的組隊建議編制要點

UR 龐德的組隊編制要點：

本部隊的編制要點是強化普通攻擊。

每隔以 20 秒的短間隔發動戰法【立義驍悍】強化普通攻擊，對敵人造成大傷害。

利用技能【堅忍】的效果，抵禦來自敵方的弱化效果。

利用技能【馬性】，即使是與相性不合的馬超，劉備組隊，也可保持較高的戰法發動率。

UR 龐德的組隊編制要點

而此次改版也推出新賽季活動－【漢朝爭亂】：

玩家將以軍團為單位化身漢朝的主公，共同面對實力堅強的獨立軍團陣營，於中原大地中佔領最多都市獲取豐富獎勵！

新賽季活動－【漢朝爭亂】

舉辦時間：即日起～2022/09/19（一） 06:59 GMT+8

最後，除了推出最新武將與活動之外，此次改版也優化了軍團相關功能，希望讓玩家們可以更便利的遊玩『三國志 霸道』，獲得更好的遊戲體驗！

座標共享機能改善軍團長可對指定場所進行【攻擊】【防禦】【集合】等標記，並在軍團頻道共享軍團長與副團長可以對指令的內容及顏色進行變更。

此次改版也優化了軍團相關功能

增加軍團點名機能軍團長可在主要都市內對軍團成員進行呼叫，團員可以響應呼叫，確認參加攻城。