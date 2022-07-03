陳男其實是當地人都知道的「霍爾移動城堡」。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名撿拾回收物的陳姓男子，將回收物堆放在仁智街服飾店前，昨日下午店家請他移走，但陳男心生不滿，竟持美工刀威嚇店家，警方獲報，陳男不斷咆哮，最後因他情緒失控，又作勢上前攻擊人，員警趁他不注意，施以大外割將他制伏，而這名陳姓男子其實是當地人都知道，被稱為「霍爾移動城堡」的熱褲阿伯。

高雄新興分局五福二路派出所2日下午13時45分左右獲報在仁德街上有糾紛，員警立即到場處理。經了解是一名51歲的陳姓男子，將撿來的回收物擺在店家門口，後續服飾店家準備施工，請陳男將回收物移走，雙方因此起口角，沒想到他竟拿出平時割紙箱用的美工刀出來威嚇。

雙方就在大馬路大吵了起來，員警擋在兩方中間勸架，未料，陳男情緒激動，不斷咆哮還作勢上前攻擊，警方立刻以大外割方式將他制伏，雖然他大喊：「我拿刀是嚇他而已！」，最後還是2名員警將他壓在地，帶回派出所後，再聯繫家屬協助將人送往醫院。

而店家負責人劉姓男子表示不願提出告訴，警方後續依《社會秩序維護法》第68條第2款滋擾店家行為，將陳男函請簡易庭裁罰。

其實該名陳姓男子就因為經常在新崛江一帶收集回收物，而且會用推著堆得約3公尺高的回收物，是被當地人稱為「霍爾的移動城堡」，但也因為堆得太高，造成交通阻礙，或是環境問題，也收了不少罰單，近期城堡已「縮小」不少。