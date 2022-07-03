新北市教育局學校社工師昨（2日）在六福村辦理「鵝媽媽親子營」活動，透過多子女家庭一起出遊增加親子互動，獎勵全家享受共食、共學、共遊的樂趣。讓平日很少全家出門的多子女家長和孩子們，在社工師和志工幫助下出遊，創造親子互動的幸福時光。

教育局表示，鵝媽媽親子營專案是新北市關照多子女家庭的創新方案，今年是第二年實施，累積照顧10個案家共50位學生。方案以主要照顧者需照顧4位學童的家長為基本對象，目的在鼓勵孩子上學，並且完成和學校社工師約定的家庭任務，包括寫一封信給照顧自己的大人、幫媽媽摺紙鶴、一起立蛋、一起寫卡片、幫忙做家事等來累積幸福哩程點數。

當孩子累積的點數達到設定的目標就能許願，可以用自己的努力來慰勞媽媽和全家兄弟姊妹，讓全家一起出遊。

策劃方案的學校社工師督導蘇迎臨表示，在服務案家過程中，發現區域內有不少多子女家庭，當中有位媽媽生了12個小孩，另一戶媽媽則生6個小孩。這些媽媽在多次生產過程中，因為密集的懷孕和生產，缺乏時間和精力照顧孩子。他們的孩子也陷入缺乏關愛和指導的困境。因此學校社工師們就創新發想這個強化親子關係的鵝媽媽親子營方案。

學校社工師盧芸表示，鵝媽媽親子營方案最重要的是透過獎勵機制增加孩子的自制力和對家庭的責任感，以帶媽媽和全家出遊為目標激勵孩子努力。因此她和孩子共同設定多項愛的任務，例如每天準時到校不曠課、不遲到就加1點、端午節全家一起立蛋合照加1點、母親節全家擁抱媽媽加1點。

今年六月中能累積到35點，就可以許願帶全家到鶯歌陶博館或者六福村去創造幸福時光。因此，在這個目標下，每個孩子都化身成照顧家庭的守護者，積極爭取幸福哩程點數。

參加方案的小萱（化名）表示，媽媽其實很想全家旅遊，可是平日忙於工作、辛苦的照顧弟弟妹妹，苦無時間和多餘的經費，所以從沒有全家去遊樂園玩的美好回憶。這次自己很努力和學校社工師阿姨訂定目標，只要完成愛的任務，全家就可以一起去六福村玩，弟弟妹妹們也都乖乖配合。尤其母親節的時候，全家擁抱照相的感覺很棒、很難忘。

帶著孩子開心出遊的王媽媽表示，很久沒出外走動，也一直沒機會帶六個小朋友一起出去玩。感謝這次有學校社工師的陪同，終於可以全家出遊。而且方案名稱是鵝媽媽，自己就像是鵝媽媽主角一樣，可以開心帶著所有的孩子去遊樂園共享天倫。

教育局長張明文表示，學校社工師不僅關懷弱勢家庭及孩子的生活基本需求，主動安排增進親子交流，減輕家長照顧負擔，為多子家庭出遊圓夢。日後學校社工師仍會持續關心各種族群及家庭，照顧新北孩子，讓成長過程創造更多美好的回憶。