趕製菜籃為基底的人工鳥巢。(高雄市野鳥學會提供／林雅惠傳真)

菜籃媽已經回新家坐巢。(高雄市野鳥學會提供／林雅惠傳真)

高雄市岡山區日前一起古蹟保護工程，因樹木修剪未妥善考量保育類猛禽鳳頭蒼鷹的生物特性，硬生生拆散鳳頭蒼鷹一家4口，引起一場雛鳥流浪記，在高雄市野鳥學會及高雄市政府農業局努力奔走下，一家四口終於團圓，回到他們熟悉的環境，共享天倫之樂。

高雄市農業局表示，這起古蹟保護工程，施工廠商於6月27日修剪樹木時，因不諳法令且當地即將下雨，而將雛鳥攜離原處，拆散了鳳頭蒼鷹一家4口，高雄市野鳥學會於6月28日發布尋鳥啟事，當天傍晚農業局即找回幼鳥速送壽山動物園悉心照料。

隔天高雄市野鳥學會回修樹現地觀察後，發現這對鳳頭蒼鷹父母並未遠離，且持續回到原樹卻不見雛鳥及窩巢，仍守候在附近苦等子女蹤跡，讓人感受到這對父母的失落，市長陳其邁獲悉後，立刻指示農業局評估將雛鳥送回給親鳥撫育的可行性。

經過現場會勘、評估雛鳥健康狀況，並考量親鳥並未遠離，6月30日高雄市野鳥學會、農業局和文化局決定展開送回雛鳥大作戰，用綠色塑膠籃當基底重新建置人工鳥巢，為它們蓋好新家，接著從動物園將2隻雛鳥送回原樹安置於人工鳥巢上，當天就觀察到2隻親鳥回巢，歷經3天的奔波，終於讓這一家四口團圓。

高雄市野鳥學會及市府團隊仍不敢大意，持續追蹤鳥況，終於在7月2日上午捕捉到親鳥餵雛的鏡頭，確定網友戲稱的菜籃鳥爸媽又能在熟悉的環境中繼續照料子女，共享天倫！

高雄市政府農業局長張清榮表示，這是一次難得的生命教育，雖因人類不慎破壞野生動物巢位，造成保育類鳥類哺育中斷，感謝高雄市野鳥學會的協助，在政府機關及民間保育團體的合作奔走下，讓這次的意外有個圓滿的結果，期望藉由這次經驗提醒工程單位施工時務必注意，避免對野生動物造成影響。

農業局呼籲民眾，若在修剪樹枝時遇到正在育雛的鳥巢，請暫時停止修剪該樹，俟育雛季結束後再行修剪；若是發現雛鳥落巢，請不要隨意撿拾，若是受傷的個體可通報農業局或1999市民專線，希望大家一起關心野生動物保育，共同營造高雄成為野生動物們的優質棲地。