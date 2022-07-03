據大公文匯全媒體報導，位於西九文化區、香港最新文化藝術地標香港故宮文化博物館，原定昨日（2日）正式開放給公眾參觀，因受到颱風影響，順延至今天（3日）向公眾正式開放，並延長開放時間。開館時間提早至上午9時，閉館時間則延後至晚上9時。文化體育及旅遊局楊潤雄在開幕儀式上發表講話。

楊潤雄表示，香港故宮文化博物館是西九文化區和北京故宮博物館的合作項目，得到中央的支持，將北京的重要文物帶到香港，以香港方式展覽，給香港居民一個機會無須離開香港，就可以認識到中華文化。他希望藉此鼓勵香港市民，認識自己的文化，提升身份認同感和幸福感。他表示，相信香港故宮文化博物館會成為香港一個旅遊熱點，對帶動旅遊發展很有幫助。

他最後強調，香港故宮文化博物館展示了香港在「一國兩制」制度下，如何用自身獨特的文化優勢講好中國故事，是香港將來成為中外文化交流中心的重要里程碑。