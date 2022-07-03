警政署前署長陳家欽日前卸任前，坦言內政部長徐國勇介入警察人事，徐國勇則回嗆「權力是我的，我有什麼好喬」。對此，立法院國民黨團今召開記者會怒轟，徐國勇將警察人事權當作人情交換，敗壞警察制度，將警察人事淪為派系分贓的「東西」，要求徐國勇下台，監察院應介入調查。

國民黨立委費鴻泰表示，去年因為石木欽案還沒進行調查，蘇貞昌震怒換掉當時的高雄市警察局長劉柏良，換上現任警政署長黃明昭，當時都在傳黃明昭是「過水局長」，果然黃明昭接任高雄市警察局長不到一年，就接任警政署長，徐國勇說人事權力本來就是他的，「你是黑幫老大嗎？國家是你的嗎？」

費鴻泰指出，當蘇貞昌和徐國勇破壞警察人事制度，人民就不會相信警察公正客觀，監察院現在都是「綠友友」，大法官也都快變成「綠友友」，人民會相信監察院和大法官嗎？蔡英文總統口口聲聲罵共產黨獨裁不民主，現在不就正在做獨裁不民主的事嗎？要求蘇貞昌、徐國勇介入人事，讓警察蒙羞，讓人民不相信警察，應該引咎辭職。

國民黨立委林德福說，警察應該有完整升遷制度，才能凝聚基層向心力，執行公權力也可保持行政中立、捍衛人民安全，如今變成派系分贓、派系治國，內政部是天下第一大部，警政署人事是由署長主導，好壞對錯是署長要負責，蘇貞昌、徐國勇卻把手伸進警政單位，讓人無法接受。

總召曾銘宗表示，徐國勇把高階警官位置當成人情在交換，是重大醜聞，民進黨執政六年多來，用人看顏色，看意識形態，這是人盡皆知，從府院黨到獨立機關、監察院、中選會等，都成為民進黨附屬機關，用人看顏色、派系利益、不講專業。

曾銘宗強調，這兩天發生徐國勇喬警察人事案，一點都不意外，但最誇張是徐國勇部長竟然將高階警官人事，當人情交換，這是冰山的一角，國民黨團對這件重大醜聞，給予行政院與內政部最嚴厲譴責，徐國勇必須下台負責，並出面說明到底多少高階警官人事拿來做人情交換？誰介入關說？換了哪些人情？要求監察院也應介入調查。