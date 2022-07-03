自行車手們在熱門打卡景點鏡面水池前合影留念。（新北市工務局提供）

三貂嶺隧道自行車道今起至9月3日啟動為期2個月的試營運，期間採網路預約報名，至7月15日前均額滿，今起開放第二階段網路預約，每梯次入場人數從80人降為40人，不同梯次分別由牡丹及三貂嶺進入，並採單向進出管制，除鏡面水池區域及壁掛棧橋外，單進單出自行車可以騎乘方式體驗。

新北市工務局長詹榮鋒、副局長祝惠美、雙溪區長藍瑞珉和法籍建築師藍傑鴻代表市府，接待搶得頭彩報名的極星自行車隊首發團，並擔任導覽員介紹三貂嶺隧道開闢的心路歷程，說明如何在工程和生態兼顧之下，保留百年隧道的的歷史痕跡。

舊三貂嶺鐵路隧道位於台鐵宜蘭支線與平溪線的分岔點，早年不只做隧道使用，更是見證煤礦產業及旅客運輸的歷史痕跡。新北市政府歷經3年多的努力，循著舊三貂嶺隧道的軌跡，讓塵封37年的隧道重見天日，這座隧道有別於其他隧道，是座著重生態保育的隧道。

工務局表示，三貂嶺隧道及三瓜子隧道自行車道，串聯雙溪牡丹和瑞芳三貂嶺兩地觀光路線，是青春山海線低碳旅遊中最新路線，民眾可至「三貂嶺隧道自行車道」網站申請入場www.sdltbikepath.com.tw，採實名制登記，提醒欲前往自行車道的遊客，可在入場前14天，至網站上預約登記。工務局將持續滾動式檢討試體驗民眾意見隨時修正，以提供遊客舒適美好的旅遊品質。