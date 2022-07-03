誠品信義店租約明年底到期，24小時書店恐怕走入歷史，台北市副市長黃珊珊3日透露，她希望持續保有24小時書店，誠品也表示一定會在台北開設。

誠品信義店續租風波引發討論，24小時書店是否成為歷史，備受外界關注，黃珊珊今在臉書指出，上周她約了誠品董事長吳旻潔，討論誠品在台北市的發展問題，誠品的24小時書店已經是城市重要象徵，也是國際觀光客必來的景點。

黃珊珊透露，她表達希望持續保有24小時書店，誠品也表示一定會在台北開設，而有關台北車站地下街，雙方也會依合約協商後續，在公平合理原則下，達成市民、市府與廠商三贏局面。

此外，黃珊珊說，為了處理2023年北市預算，與今年底振興追加預算，1日開了連續「6個鐘頭」的馬拉松會議，事關台北市的未來發展與擘畫，從疫後新經濟、能源短缺、極端氣候到高齡少子化，都是未來的20到30年間，台灣與全體國民得團結面對的挑戰。