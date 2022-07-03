近兩年國內保險業面臨新冠肺炎疫情及其他突發事件的威脅與挑戰，主管機關為確保業者營運不中斷，要求業者訂定適當的管理機制以確保保戶權益。元大金(2885)旗下元大人壽除強化持續營運不中斷，建立相關管理機制，更尋求公正第三方檢驗，成功取得營運持續管理系統ISO 22301國際標準驗證。

為降低各類災害，如人為意外、天然災害或重大資訊系統事件對公司營運持續產生的未知威脅，同時為確保設施失效或受損害時，能迅速恢復或持續其營運能力，元大人壽運用合適的系統、資源及流程來規畫營運持續的能力，並預先做好準備以適應不斷變化的環境，在此同時，兼顧在抵禦業務中斷後能迅速恢復，進而在重大威脅事件發生後，及時提供相對應的服務。

BSI東北亞區總經理蒲樹盛指出，營運持續管理系統ISO 22301是從關鍵營運流程、風險評估、營運衝擊分析等方面，驗證企業面臨危機時刻，是否具備持續維運的應變管理能力。元大人壽目前已建立一套穩定的預防性制度，通盤思考組織的風險預防與控管，並據以制定相關系統流程，成功取得營運持續管理系統ISO 22301國際標準驗證。

元大人壽自2021年起即以專案方式建立「營運持續管理(BCMs)」機制，透過盤點全體部門業務及多次討論，逐一檢視業務性質、相關性及重要性等，確認公司關鍵業務，並確認業務復原順序及時間、各項資源分配、擬定營運持續計畫及各項替代措施等，再以定期演練的方式來驗證機制是否能正常運作。