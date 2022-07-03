行政院長蘇貞昌3日到新竹台大分院新竹醫院，了解新院區籌設計畫，被外界解讀為是來幫新竹市長林智堅、副市長沈慧虹拉抬選情，蘇貞昌表示，林沈兩人8年來在新竹的政績有目共睹，今天是特地來看湳雅院區預定地，回應市民期待也是他的責任。

蘇貞昌3日一早在林智堅、沈慧虹，以及衛福部長陳時中、教育部長潘文忠等人的陪同下，赴新竹台大分院新竹醫院，感謝急診醫護同仁在疫情期間，對防疫工作所付出的辛勞，也關心新竹醫院現址的醫療環境，接著前往湳雅院區預定地，了解現場情況。

由於昨天林智堅首度現身桃園，加上3日是沈慧虹任副市長最後1天，外界解讀蘇貞昌此行是來幫兩人選情抬轎，現場蘇貞昌與林智堅、沈慧虹三人互動頻繁，也討論報告中的內容細節，不時交頭接耳，蘇貞昌受訪時也和沈慧虹相視而笑。

蘇貞昌表示，8年前他為林智堅站台，陪著他站吉普車，也看到8年來，林智堅在竹市建設政績，皆有目共睹，超過8成市民幸福感滿滿，而沈慧虹也發揮她的專業，各方面輔佐市長，不但做建設、拚市政，更勤與地方互動。

蘇貞昌說，團結合作是市民之福，市政建設一定要讓市民看到團隊的能力和合作，他說自己今天是應林智堅提出爭取，而教育部、衛福部、台大醫院要做簡報，因此特地來到現場，這是他的責任，也期待回應對新竹市民的期盼。