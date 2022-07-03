位於新北市三重區一間4樓加頂樓加蓋的公寓出售，房仲表示該物件為凶宅，曾經有人在屋內輕生的「肉粽屋」，總坪數20.52坪，有3房2廳2衛，主打距離捷運站僅200公尺，開價750萬元，大批網友看到內部屋況後，卻一面倒批評，「價格比鬼還兇」。

房仲昨（2）日於臉書社團《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進》指出，位於新北三重區三和路上一間屋齡49年的4樓公寓，加上頂樓加蓋，總坪數20.52坪，格局為3房2廳2衛，開價750萬元。

房仲在貼文中註明，該間公寓為「肉粽屋」，曾有人在內屋輕生，不過房仲也出1優點，步行200公尺就能到捷運三和國中站。根據房仲PO出的照片來看，屋況極差，裝潢老舊，角落擺放許多陳年未丟的家具、垃圾，陽台也雜草叢生、凌亂不堪，買家恐需花費不少時間及金錢整理。

750萬的凶宅屋況相當差。（圖／翻攝自臉書社團）

圖文曝光後，引發網友討論，「水喔！我佩服敢PO出來的勇氣」、「買了要重新隔間、裝潢、買家具，再請個師父，全部弄好也要千萬了，既然有千萬直接買新房就好」、「買了只能鏟平重蓋」、「價格都比鬼還兇」、「鬼再兇都壓不下來的房價」、「留著給鬼住吧」、「是買了每年端午都有免費肉粽嗎」。

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