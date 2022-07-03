新北市在地青農王聖凱因懷念兒時與阿嬤摘採竹筍的經歷，選擇返回故鄉打拼，除了積極參與綠竹筍研習班，學習中種植特色竹筍外，也找到一處70多年歷史的老礦工房屋，將其重新整修為古厝民宿。（農業局提供）

新北市平溪雖然以天燈、鐵道觀光著名，但卻擁有豐厚的礦業歷史。新北市在地青農王聖凱因懷念兒時與阿嬤摘採竹筍的經歷，選擇返回故鄉打拼，除了積極參與綠竹筍研習班，學習中種植特色竹筍外，也找到一處70多年歷史的老礦工房屋，將其重新整修為古厝民宿，希望帶給遊客不同的田園體驗。

王聖凱畢業於世新大學新聞系，先前曾擔任做雜誌編輯、銀行業務，因為常回想起與阿嬤農耕的生活，希望將平溪文化歷史傳承給更多人知道，便返鄉投入農耕。王聖凱表示，承接家鄉農耕後，一切都必須重頭學起，除了基礎竹筍種養、施肥、筍園管理、挖筍、採筍等農務外，他也參加業改良場綠竹筍研習班，希望學習更多綠竹筍特性。

另外，他也在當地里長的介紹下，找到原在礦業鼎盛時期興建的老礦工房屋，平時除了與鄰近農友菜園推動食農教育外，他也著手整修古厝，終於將其打造成農業與歷史文化並存的特色民宿，許多遊客都被古色古香的民宿吸引，入住之餘也體驗食農教育交流活動，親手採摘蔬菜、綠竹筍帶回家中。

王聖凱近年也加入新北青農聯誼會，與會員交流種植技術，並開設網誌「平溪胖波秀」，將栽種綠竹筍的點滴、田間實驗心得，分享在網誌上，增進自身實力。他表示，7月份將推出「平溪農村體驗遊」，帶領遊客體驗田間採筍、地方文化巡禮、品嘗在地農產料理與天燈祈福等，每人還能採摘2支綠竹筍帶回家，希望遊客感受平溪自然人文。

農業局長李玟說，近年有越來越多青年返回新北農耕，市府也透過建置服務平臺、技術課程、專案協助及銷售通路媒合等方式，提供一站式的客製化服務，青農也可以加入新北青農聯誼會，互相交流想法，為農業發展注入新活力。