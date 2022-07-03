太嚇人！一名網友日前入住五星級飯店，在浴室磁磚縫隙間發現一張「黃底黑字」的紙，嚇到馬上跟飯店要求換房間。對此，網友解釋該紙張是傳統牌具四色牌，「師傅用四色牌墊磚的啦免驚」。

這名網友日前在臉書「爆廢公社」指出，入住某家五星級飯店後走進浴室，發現浴室磁磚上夾著一張黃色的紙，上面寫著黑色的字，看起來像某種符咒，於是好奇地把紙拉出來，但又很擔心這樣做可以嗎？「求問大師，還該繼續住嗎？」文才PO出沒多久，原PO就補充他已經怕到先去找飯店櫃台換到隔壁房間了。

網友看到文章後也熱議，紛紛留言：「你還敢撕？真有勇氣」、「敢拿也是厲害」、「你怎麼把封印解開了」；不過有人挑出來解釋，「沒事沒事，就是聚賭沒藏好的四色牌而已」、「難怪昨晚住的人一直找不到象」、「四色牌啦！再找找其它的111張（共112張）就可以開始玩了」。

「四色牌」是像麻將一樣的傳統牌具，有內行網友說明，拿四色牌調整磁磚石材高低水平是老師傅的手藝，主要是因為四色牌有一定厚度、不易破，且便宜方便取得，「那個是四色牌，施工時需要留縫隙塞的，可能沒有拆到」、「四色牌很好墊，石材、玻璃都會用啦」、「別緊張啦！工地常見，還能學怎麼玩呢」、「剛補修完，其實可以問櫃檯」、「表示浴室是新裝修完的，很好啊」。