南韓40歲人氣女星宋慧喬，出道多年憑著甜美臉蛋與優雅氣質受到眾人愛戴，即使在2019年與宋仲基離婚而陷入低潮休息1整年，仍不減她的高人氣。而身為知名鑽石品牌「Chaumet」多年代言人的她，近日也受邀前往法國巴黎參加品牌活動，但零修圖的正面照公開後，也立即引起網友熱烈討論。

宋慧喬自從與宋仲基於2019年宣布離婚後，她便將生活重心轉移在演藝事業上，去年推出電視劇《現正分手中》也再度獲得大眾好評，人氣始終居高不下，而近期她雖沒有新作品推出，但身為鑽石品牌「Chaumet」多年代言人的她，日前也飛到法國巴黎參加品牌活動。而在當地時間2日所舉辦的活動上，宋慧喬以一襲黑色的深V短版衣搭配飄逸長裙優雅現身，立即成為全場矚目的焦點，釋出的品牌美照更是電暈不少人。

不過，有網友發現在一連串的照片中，其中幾張鏡頭拉近、宋慧喬露齒燦笑的零修圖照，卻與她凍齡美貌有些落差，除了雙頰下方明顯凹陷外，也多了幾條深刻的紋路，令部分網友看了忍不住表示「感覺有點變臉了」、「歲月催人老」、「這次終於開始有衰老的表現了…」、「面相變了」、「還是老了」、「這妝容真的有顯老」、「終於老了」、「笑容僵了」、「這誰…..」；不過也有人認為「妖怪才不會老，這個狀態已經很好了行嗎」、「姐姐這迷人的魅力依然光芒四射」、「皮膚依然白又好」、「神采奕奕的」、「整體很不錯，就是法令紋開始明顯了」、「怎麼樣都好看」引起大批網友熱議。

宋慧喬零修圖近照曝光。（圖／微博@Twice-Chic）

網友看到照片立即引發熱烈討論。（圖／微博@Twice-Chic）

事實上，宋慧喬日前初到法國時也曾公開多張私下的照片，而當時即使素顏、打扮輕便，凍齡的美貌與膚況仍受到大批粉絲讚賞，直呼「太美了」。