警方查扣到的玩具手搶。（警方提供）

新北市1名董姓男子（41歲），今（3）日凌晨0時許，前往債主戴姓男子（61歲）家中談判債務償還事宜時，因主動挑釁，先破壞對方家大門，又打了債主肩膀1下，隨後遭戴男及其3名友人圍毆受傷；警方於凌晨5時許，通知戴男及其胡姓友人（44歲）到案，隨後依傷害、妨害秩序函送士林地檢署，董男也依毀損罪嫌函送。

警方調查，董男因積欠戴男3萬5000元債務，雙方相約今日凌晨0時許，於戴男八里中華路二段的住處談判，協調償還事宜，結果董男竟攜帶鋁棒前往，抵達時先敲打戴男家大門，接著又攻擊戴男肩膀，戴男及其3名友人見狀，立即追出屋外反擊，於路邊圍毆董男。

附近民眾被深夜鬥毆的聲響驚醒，立刻打電話報案，警方到場後，發現董男頭部因遭毆打造成撕裂傷，但沒有生命危險，先通知119將他送醫治療，隨後調閱監視器並採集現場跡證，於清晨5時許，通知戴男及其胡姓友人到案，並查扣玩具槍1把。

警方訊後先依傷害、妨害秩序等罪嫌，函送戴男及胡男，因董男破壞戴男住處大門，遭到戴男提出毀損告訴，因此也依毀損罪嫌，一併將董男函送士林地檢署偵辦，警方也將持續追查另2名共犯張男（41歲）及陳男（46歲）下落。