苗栗各鄉鎮市確診情況。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天3日新增新冠肺炎本土確診789例，其中男性360人、女性429人，年齡分布1歲以下至96歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例7萬4307人，人口占比確診率達13.87％。

衛生局長張蕊仙表示，因受新冠肺炎國際疫情影響，近2年出國旅客減少，4價流行性腦脊髓膜炎疫苗使用量低，不過疾管署釋出效期至今7月31日流腦疫苗，自7月1日起至7月31日止，民眾可至國內32家旅遊醫學合約醫院的旅遊醫學門診接種，免收疫苗藥品費。

苗栗設有旅遊醫學門診的醫院為部立苗栗醫院，共配發44劑四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，如有接種該項疫苗需求者，請攜帶健保卡、護照(或影本)前往旅遊醫學門診掛號，由醫師評估後接種，並得視需求開立「國際預防接種證明書」(黃皮書)。

黃皮書費用依「港埠檢疫費用徵收辦法」，補證(未持有黃皮書者)為200元；加簽(已持有黃皮書者)150元，醫院將酌收掛號費、診察費等。

張蕊仙表示，流行性腦脊髓膜炎為全球性的疾病，全球皆有感染個案，最主要的流行地區位於撒哈拉沙漠以南橫跨非洲中部的「非洲流腦帶」地區，接種疫苗後約7至10天可產生保護力，保護力可維持5年。如持續暴露於高風險環境，可考慮每5年追加接種一劑疫苗。

徐耀昌縣長也呼籲鄉親，目前本縣各類新冠疫苗供應充足，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，請符合相關資格民眾儘速向各合約院所預約後施打，以維護自身及家人健康。