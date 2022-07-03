國民黨高雄市長參選人柯志恩正式啟動陸軍作戰模式，展開地方拜會行程，誓言跑遍全高雄。今（3）日到湖內忠義青溪協會參加理監事會，與地方搏感情。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩正式啟動陸軍作戰模式，展開地方拜會行程，誓言跑遍全高雄。今（3）日到湖內忠義青溪協會參加理監事會，與地方搏感情。（柯宗緯翻攝）

距離年底大選僅剩百餘天，國民黨高雄市長參選人柯志恩正式啟動陸軍作戰模式，展開地方拜會行程，誓言跑遍全高雄。今（3）日到湖內忠義青溪協會參加理監事會，與地方搏感情。她強調，沒人又沒錢，要靠在場弟兄當最強後盾。針對前立法院長王金平昨開晨報協助輔選，她直說，很感謝王院長及各界支持。

柯志恩今早出席忠義青溪協會理監事會，她致詞時向在場的後備弟兄表示敬意，感謝他們始終在國家社會有重大事件時挺身而出，在動員整備發揮後備軍人的精神，召集訓練成為國家即戰力，隨時擔負保家衛國的任務，為國家盡忠職守。

柯志恩提到，回到高雄選舉，她既沒有人脈，更沒有錢脈，要靠在場的弟兄當她最強的後盾，讓她可以勇敢的在高雄走闖。而距離選舉只剩剩下短短100多天，但她一定會走遍高雄各個行政區，讓所有的市民看到她要為高雄奉獻打拚的決心，並承諾當選市長後，一定將高雄打造成為一個讓市民安居樂業的宜居城市。

針對王金平昨召集子弟兵開晨會，擬定選戰策略。柯志恩直說，真的非常感謝王院長的幫忙與協助，大家都知道柯志恩沒錢又沒人，但有勇敢無懼、溫柔堅毅的精神和為高雄打拚努力的心，感謝各界支持。她也正積極拜訪地方，一定會用最快的速度走遍高雄、了解地方心聲、看到市民朋友的需要。