北捷椅背廣告遭轟「想錢想瘋」 柯文哲籲體諒：有財務壓力

台電宣布7月1日調漲電價，北捷預估成本將多出3億元，近期就有眼尖民眾發現，台北捷運列車椅背上出現廣告，有人批缺乏城市美學、像貼狗皮藥膏，台北市長柯文哲南下屏東參與民眾黨全台大眾走時無奈表示，若不增加業外收入，就有漲票價壓力，希望民眾能體諒。

台北捷運公司從成立到現在，26年沒有漲過票價，不管物價怎麼漲、撐了那麼久，真的很辛苦，所以需要增加業外收入像賣咖啡來補貼票價；此次電費調漲，產業以收支平衡前提下，成本既然增加，不是想辦法增加業外收入，不然就有漲票價的壓力。

但還是鼓勵北捷若能撐住就撐住，自己也坦言曾問過，車廂廣告怎麼這麼多？但真的就是財務壓力，要體諒他們。

柯文哲強調，票價是以盡量不調為原則，畢竟以北捷一天200萬人次運量，若漲一元都是很大問題，等到電價真的調漲，財務報表要重新計算，看問題怎麼解決問題。

柯也提出，北捷除站體、車廂廣告及賣咖啡，還有車站空間能做最大使用，考量捷運車站多，或許可以作為物流中心及捷運大樓共構，過去就曾參考香港八達通捷運營運情形，對方票價收入占全營運比例很低，北捷則超過85％，如何增加業外收入，北捷已有很多計畫。

但他強調，捷運是台北最重要公共運輸，還是會想辦法不要漲，如何增加業外收入就變得重要，不過也特別交代，交通要保持優先性，不要為了增加收入而影響交通安全，這是最重要的原則。