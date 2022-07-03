民進黨雙北市長遲未提名，繼民進黨立委羅致政表明無意參選新北市長之後，黨內也傳出英系屬意選台北市長的衛福部長陳時中也萌生退意。黨內人士透露，雙北遲未確定，主要是蔡英文總統希望前副總統陳建仁能出戰台北或新北，但陳遲未點頭。

之前表態有意挑戰新北市長侯友宜的羅致政，眼見黨中央遲未敲定提名人選和時程，明確表明因準備時間求不及，要黨中央不要再把他列入考量人選。黨內人士透露，原本有意參選台北市長的陳時中，在選對會未有動作後，也已萌生「不想選」的想法，呼籲黨中央要趕快決定。

由於選舉時程逼近，黨內人士表示，近日林佳龍動作頻頻，許多人都以為陳時中在等待時機「華麗轉身」，事實上，陳時中也只是處於被動角色，近日陸續傳出許多可能人選，搞得陳時中也成為「備胎」，讓他也萌生退意。

至於黨中央究竟在等什麼？黨內人士透露，目前選對會仍積極遊說陳建仁出馬戰台北或新北，但陳建仁遲未點頭，導致雙北提名人選延宕至今。

另外，民進黨新北市議員張志豪接受媒體訪問時表示，人選部分當然尊重民進黨中央的決定，但是最好能儘早把人選趕快拍板確定，戰鬥團隊才能趕快成型，否則地方上的小雞們現在簡直無所適從，其實都很慌張。