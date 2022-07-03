「2022大九學堂」由前總統馬英九(中)親自帶隊，活動中引領學子展開淨灘活動，學習生態保育概念。(馬英九基金會提供／李侑珊台北傳真)

儘管疫情未歇，但今年度「大九學堂」報名情況依舊十分踴躍。(馬英九基金會提供／李侑珊台北傳真)

為引領青年學子深度認識台灣史，馬英九基金會於6月27日到7月1日舉辦「2022大九學堂」，由前總統馬英九親自領軍帶隊，行程除了在台北進行兩岸、外交、經濟等國家安全議題課程，還包括參訪立法院，與蔣萬安等立委互動，更赴台東、綠島深度人文探索。

在本次行程安排上，馬英九要求營隊行程必須兼顧台灣歷史、人文、環保等議題，因此5天4夜行程滿滿，不僅安排學子上課與參訪，還參進行淨灘活動，與參訪台東富山護漁區，讓學員深入思考生態保存問題。

在馬英九指定下，營隊還特別安排學子參訪景美人權園區與白色恐怖綠島紀念園區。為此，擔任導師的政大法律系教授廖元豪表示，如此安排饒富深意，參訪時對學員講述法治與人權的重要性，以及看待歷史不要去脈絡化。

儘管疫情未歇，但青年學子報名踴躍，最後經審核，共約60名學員參與。這些來自各地的青年學子，有大學生、碩士生，對公共議題都很關注。

尤其在參訪立法院時，安排與蔣萬安、李德維、謝衣鳳、林奕華、李貴敏等立委座談，同學問題都很犀利。一名政大國發所同學就「質詢」蔣萬安，希望提出3個「讓年輕人支持蔣萬安」的理由；另一位台大同學則問蔣萬安如何面對兩蔣議題。這些問題讓蔣萬安卯足了勁答覆，最後並獲得學員滿堂采。

營隊也安排參訪天主教白冷外傳教會，拜訪高齡八86歲的歐思定修士（Augustin Buchel）。歐思定27歲就離開故鄉瑞士，到台東奉獻一生，已經接近一甲子。學員現場聆聽歐修士講述當年艱苦協助神父傳教過程，親身體會這些已經拿到中華民國身分證的「真台灣人」對台灣的貢獻。

馬英九與學員互動時，強調一向希望透過營隊活動，讓認同中華民國、關心台灣社會、理念相近的年輕朋友，能有機會共聚一堂，彼此討論未來國家的方向，這是他卸任後，對台灣社會的重大責任，也很欣慰每年都有許多青年學子來參與。

馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，馬英九非常重視年輕人與台灣的連結，因此這幾年營隊都著重與台灣史有關的重要歷史地點，例如金門戰地、和平紀念公園、淡水滬尾砲台、台中霧峰林家等。

蕭旭岑表示，馬前總統在任期間，勇於面對二二八、白色恐怖等歷史，代表政府真摯道歉；這次特別要求安排參訪兩個人權園區，希望藉由對過去省思，還原歷史脈絡，讓青年學子體認法治與人權的重要性，同時也更深刻觀察，當前政府許多違反法治與人權作為。許多學員參訪完後都反映，從古鑑今，對當前許多不民主的情況，也有更深刻體會。