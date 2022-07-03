俄羅斯軍隊持續進攻烏克蘭東部盧甘斯克州最後一個尚未被佔領的重要城巿利西昌斯克（Lysychansk），烏克蘭總統顧問2日坦言，利西昌斯克可能淪陷。與此同時，俄羅斯連接烏克蘭邊境的貝爾哥羅德市今（3）日凌晨發生連環爆炸，釀成至少3人死亡、數十棟建築受損。

俄羅斯軍隊加強進攻利西昌斯克（Lysychansk）。

綜合美聯社、路透社、半島電視台（Al Jazeera）報導，俄軍6月拿下盧甘斯克州（Lugansk）大城北頓內茨克（Severodonetsk）後，親俄分離主義份子2日稱，已全面包圍與北頓內茨克僅一河之隔的姊妹城市利西昌斯克。利西昌斯克是盧甘斯克州最後一個尚未落入俄軍手中的城市。

獲得俄羅斯支持的盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）代表米洛什尼克（Rodion Miroshnik）表示，利西昌斯克已受到控制，不過尚未被解放。俄媒也放映親俄民兵在利西昌斯克街頭揮舞旗幟、歡呼的畫面。

#Kadyrovites claim to have taken over #Lysychansk, #Luhansk region and published a video showing #Chechen mercenaries standing in ruins.#Ukrainian authorities reported that #Russian troops were attacking in the direction of Lysychansk, but had no success and withdrew. pic.twitter.com/WKsJLXi6QU — NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2022

針對俄方說法，烏克蘭國家衛隊（Ukrainian National Guard）發言人穆茲丘克（Ruslan Muzychuk）駁斥，強調利西昌斯克仍在烏軍手中，並未被包圍。

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）2日坦言，盧甘斯克州最後一個尚未被佔領的重要城巿利西昌斯克（Lysychansk）可能淪陷。（資料照／路透社）

不過烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）2日深夜坦言，利西昌斯克可能淪陷。他說俄軍終於首度成功從北邊渡河向利西昌斯克挺進，「這確實是個威脅」，他說不排除任何結果，預言情勢將在1、2天內明朗，他說俄軍尚未抵達利西昌斯克市中心，周一將會是關鍵。

他也提到，如果俄軍拿下利西昌斯克，俄軍未來的持續進攻將會更為困難，因為前線將會是更為平坦的地勢，兩軍將從正面攻擊而非側翼攻擊。

另據華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）2日公布的戰爭局勢分析，報告指出烏軍可能刻意從利西昌斯克撤退，以讓俄軍拿下該城。

NEW: Ukrainian forces likely conducted a deliberate withdrawal from Lysychansk, resulting in the Russian seizure of the city on July 2.



Read the full report from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/txd39Gq3gW pic.twitter.com/3WO4WCcd5V — ISW (@TheStudyofWar) July 2, 2022

另外路透社報導，俄羅斯西部毗鄰烏克蘭的貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在Telegram發文表示，今日凌晨貝爾哥羅德市發生連環爆炸，至少造成11棟公寓大廈、39座私人建築受損，當中有5座建築全毀，爆炸至少造成3人喪命。

Reports of an explosion within #Russia, in the town of Belgorod https://t.co/70loDbgsF3 — Kyle Orton (@KyleWOrton) July 3, 2022

葛拉特卡夫表示正在調查這起事件，不過他稍早稱防空系統曾啟動，暗示受到攻擊，目前烏克蘭方面並未對這幾起爆炸事件做出反應。

Blasts in Russian city of Belgorod, near border with Ukraine, damaged a residential building says the region's Governor Vyacheslav Gladkov amid intensified fighting, as conflict enters into 130th day



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貝爾哥羅德市人口約40萬人，距離烏克蘭邊境僅40公里，是貝爾哥羅德州的行政中心。