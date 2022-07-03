彰化1名蕭姓男子因強盜案遭判刑13年多，3年前假釋出獄沒學乖，去年深夜又偷取機車牌，還持刀搶奪落單女子，但搶走的包包裡面並沒有現金，撲了個空，事後檢警循線逮捕並將其移送法辦，法官審酌認為他惡行重大，猶不知戒慎，依加重強盜、竊盜罪重判他9年2月。

判決書指出，去年11月凌晨蕭男到田尾鄉某處竊取機車車牌，隨後將偷來的車牌掛在自己的機車上，企圖躲避追緝，同日凌晨4點多，蕭男騎車到員林市某家娃娃機店前，發現烙單女子，就拿刀上前架在女子脖子上，喝令其交出財物，企圖揮砍女子，並搶奪女子手上的包包。

而蕭男搶走包包後，發現包包內沒有現金，只有電子菸、香水、化妝包、眼鏡等女子隨身物品，隨即就將包包丟到鄰近的排水溝丟棄；被害女子當時受到很大驚嚇，隨即到警局報案，由於當時男子有用刀架在女子脖子上，造成其相當大的恐懼，導致到現在都還不敢在夜間出門。

警方獲報後調閱相關監視器，隨即鎖定蕭男，隔日就到蕭男位在社頭的住處逮人，警方為防止狡猾的蕭男逃跑，還先將其機車鎖上大鎖，蕭男準備出門時發現騎不動，警方一擁而上將其逮捕，後來也在他車內發現安非他命、吸食器等用具。

法管審酌，認為蕭男曾因強盜案被判刑13年9月，2019年10月才假釋出獄，目前仍保護管束中，其為了躲避警方追查還偷取車牌，而持刀強盜造成被害人莫大威脅，惡性不輕，對社會治安存有重大危害，訊後依攜帶凶器強盜罪、竊盜罪等罪嫌，量處其刑。