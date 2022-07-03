大陸華頓經濟研究院近日發布「2022年中國百強城市排行榜」，北京、上海、深圳、廣州、杭州、南京、蘇州、武漢、成都、天津居前十位，長三角城市在十強中占四席。

澎湃新聞報導，華頓經濟研究院的「百強城市排行榜」以上年度GDP總量排名前110位的地級及以上城市為入圍城市，按硬經濟指標（權重0.618）和軟經濟指標（權重0.382）綜合得分排序，取前100位作為百強。

據統計，2021年百強城市共實現地區生產總值80.44萬億元，占大陸的70.3％；全社會研發投入合計達2.13兆元，占87.22％，其中40個城市的研發投入強度超過全大陸水準。

而十強以外，長三角的無錫、寧波分別據第12位、第13位，硬經濟指標（GDP、儲蓄、財政收入得分）列第9位、第8位。合肥居第18位，是安徽省排名最高的城市。南通、常州分列第22位、第24位，常州的硬經濟指標居第17位。

紹興、嘉興、溫州、揚州和泰州分列第29、第31、第39、第40和第42位，構成長三角城市的腰部梯隊。浙江紹興、嘉興和溫州的硬經濟指標和軟經濟指標表現相對均衡，江蘇揚州、泰州兩市的軟經濟指標分列第64位、第69位。

在上榜城市數量上，江蘇（13個）、山東（13個）、廣東（8個）、浙江（8個）和福建（8個）居前5位，江蘇（100％）、福建（88.89％）、山東（81.25％）、浙江（72.73％）和河北（54.55％）城市的上榜率居前5位。

據瞭解，華頓經濟研究院前身為1988年成立的上海經濟發展研究所，是國內首家對宏觀經濟、區域經濟和企業發展進行綜合性研究的諮詢機構，2015年以來，已連續八年發布中國百強城市排行榜。